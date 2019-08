Gazzetta | il Napoli prende tempo per decidere su Llorente

Gazzetta : sabato il Napoli potrebbe essere più sarrista della Juve : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ripercorre il quarto gol del Napoli contro la Fiorentina, un gol che sa di passato, che sa di Sarri. tre uomini contro 6 difensori che toccano il pallone di prima e con tre tocchi vanno in gol in modo così perfetto da apparire persino facile Questo perché Ancelotti intelligentemente non ha cancellato il bagaglio di gioco che il Napoli ha ereditato dalla gestione Sarri, ma lo ha arricchito e ...

Errori Fiorentina-Napoli, La Gazzetta dello Sport anticipa l provvedimenti disciplinari che subiranno gli arbitri Massa e Valeri Errori Fiorentina-Napoli, La Gazzetta dello Sport anticipa l provvedimenti disciplinari che il designatore Nicola Rizzoli adotterà nei confronti degli arbitri Massa e Valeri rei di aver commesso gravi Errori su entrambi i rigori concessi nell'anticipo del Franchi. "E dire che il designatore non aveva ...

Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira dai sostenitori viola per tutta la gara di sabato Tanti Insulti ad Ancelotti in Fiorentina-Napoli. Il tecnico azzurro è stato preso di mira allo Stadio Artemio Franchi di Firenze dai sostenitori viola. Ancelotti nel post partita ha espresso profondo rammarico per le ingiurie subite per tutti i novantacinque minuti in cui è stato seduto in panchina. Ne ...

Gazzetta : Sul tridente del Napoli l’effetto Lozano : lavorare sodo per conservare il posto : E’ stata la notte del tridente, scrive Mimmo Malfitano sulla Gazzetta dello Sport. Insigne, Mertens e Callejon hanno segnato nella stessa partita e non succedeva dal febbraio 2018 contro il Cagliari. Sono stati stimolati dalla firma del contratto da parte di Lozano. L’arrivo del messicano “ha consigliato al tridente napoletano di rimboccarsi le maniche e di lavorare sodo per provare a conservare quel posto che fino alla scorsa ...

Fiorentina-Napoli, Gazzetta: "In attesa del grande colpo saranno loro i protagonisti". La Gazzetta dello Sport analizza il match di Firenze sottolineando due certezze in casa azzurra: Dries Mertens e Josè Maria Callejon. "Nuovi stimoli e vecchie certezze. O meglio dire consolidate certezze. Perché se a José Maria Callejon e ...

Gazzetta – Il Napoli non molla Icardi: la strategia di ADL per arrivare al 'si' del giocatore. L' edizione odierna della Rosea aggiunge nuovi dettagli Il Napoli non molla Icardi. Dal mare delle Eolie, Aurelio De Laurentiis si gode la vacanza scrutando l'orizzonte lontano che porta a Milano, lì dove si deciderà il futuro di Mauro Icardi. Ieri scadeva l' ultimatum che lo stesso presidente aveva dato al centravanti ...

Gazzetta : il Napoli riparte dalla “Banda Bassotti” : Aspettando il tesseramento di Lozano, il Napoli riparta dalla “Banda Bassotti” scrive la Gazzetta dello Sport, indicando la coppia Mertens-Callejon che sarà presumibilmente titolare nella sfida contro il Parma considerando l’out di Milik. Callejon, a parte il portiere, ha ricoperto un po’ tutti i ruoli: terzino destro, mediano, attaccante nel tridente, esterno di centrocampo. E il suo rendimento è stato sempre al di sopra della ...

Gazzetta : Giuntoli incontra Llorente - ma il Napoli potrebbe preparare un colpo a sorpresa : Il Napoli ha deciso di aspettare ancora qualche giorno Icardi, ma non significa che Giuntoli sia fermo e che la società non abbia vagliato altri calciatori per completare la rosa. Quello che manca alla formazione di Ancelotti è un innesto in attacco per dare maggiore incisività al reparto. Per questo, scrive la Gazzetta dello Sport, lunedì Giuntoli incontrerà gli agenti di Llorente per discutere delle cifre dei dettagli, avendo già posto le basi ...

Gazzetta : classifica degli incassi dagli sponsor di maglia - Sassuolo primo. Solo 9 milioni per il Napoli : Interessante analisi della ‘Gazzetta dello Sport’ oggi in edicola in merito ai soldi che i 20 club di Serie A incassano dagli sponsor di maglia. Saranno complessivamente 116 milioni gli incassi derivanti per la stagione 2019-20, ma al comando della classifica non c’è una big, bensì il Sassuolo grazie a Mapei che riversa alla squadra 18 milioni per comparire sulla maglia, in un contratto che include anche l’intitolazione dello ...

Gazzetta : Milik resta a Napoli in ogni caso : Il Napoli non molla la ricerca di un bomber, magari uno da 30 gol come aveva detto De Laurentiis durante il ritiro. Marca stretto Icardi che continua a dire di no e tiene Llorente come seconda possibilità, ma intanto risolve anche i problemi in casa, tra cui quello relativo a Milik che negli ultimi giorni era apparso in disparte rispetto al progetto della squadra. Milik resta al Napoli in ogni, lo conferma la Gazzetta dello Sport Al di là di ...

Gazzetta : Cosa perde Icardi rifiutando Napoli : Icardi continua a rifiutare il Napoli, ma Cosa rifiuta? “A uno dei migliori luna-park per centravanti che esistano al mondo”, secondo Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Secondo la classifica degli assist infatti il Napoli ne ha collezionati 77, più di chiunque altro in serie A nella passata stagione. Icardi che all’Inter ha dovuto segnare approfittando di palle solitarie, con le giuste imbeccate che troverebbe a Napoli ...

Gazzetta : partenza in salita per il Napoli. Ad Ancelotti manca il bomber : partenza in salita per il Napoli che, secondo la Gazzetta dello Sport, ha la doppia sfida più difficile di tutte le big. Non fossero bastati la Juve e Sarri, il pronti-via proprio con la lanciatissima Fiorentina che avrà Ribery e, soprattutto, va a mille, compatta in mezzo (Pulgar e Badelj non poca roba), con mille soluzioni davanti, da Vlahovic a Chiesa a Sottil. Ad Ancelotti manca il centravanti, un po’ perché Milik è infortunato, un ...

Gazzetta dello Sport : Icardi vuole sempre la Juventus ma il Napoli presenta l'offerta : La Juventus è pronta a disputare la prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. Nella seconda giornata ci sarà il big match contro il Napoli, una partita importante per capire a che punto è arrivato il lavoro del nuovo tecnico Maurizio Sarri. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il calciomercato, che si chiuderà ufficialmente il 2 settembre. L'esigenza principale dei bianconeri resta il piazzare ...

Carnevale alla Gazzetta : Icardi come Careca - può diventare micidiale nel Napoli : Quattro stagioni al Napoli al fianco di Maradona, Andrea Carnevale ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato della necessità della squadra di Ancelotti di avere un bomber «Milik ha delle qualità indiscutibili. Ma in area credo che Icardi non abbia rivali» L’argentino potrebbe essere l’arma in più per gli azzurri contro la Juve, soprattutto perché Ancelotti saprebbe tirare fuori il meglio da lui e ...