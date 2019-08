Continuano le trattative | M5S | ' Il Pd ha parlato solo di ministeri | non di programmi'

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019)a ritmi intensi leper arrivare al nuovo esecutivo tra PD e M5s: nella serata di ieri l'incontro a Palazzo Chigi tra le due delegazioni è durato ben quattro ore. L'accordo sembra ancora lontano, bisogna ancora chiarire molti punti del programma. Strada in salita dunque, ma trapela un mite ottimismo. Il M5S chiede però un'accelerazione, "perché l'Italia non può aspettare", ed accusa i Dem di averdiinvece che diin corso Il PD continua lecon il M5s per la formazione del nuovo esecutivo e con una nota in tarda serata fa sapere quanto segue: "Siamo al lavoro, ma c'è ancora molto da fare su contenuti e. E non c'è ancora il via libera a Conte. La strada è in salita, differenza di vedute sulla manovra". Bisognerà aspettare il prossimo vertice, previsto alle ore 11 di questo martedì per poter affrontare ...

