Cina | a luglio profitti grandi industrie +2 | 6%

Alluvioni in Cina : oltre 200 morti tra luglio e agosto : In Cina sono almeno 201 le persone che hanno perso la vita a cause delle Alluvioni registratesi a luglio e agosto, mentre sono 63 le persone disperse: sono le stime del servizio di soccorso e delle gestioni delle emergenze del governo centrale. L’ultima ondata di maltempo ha colpito le montagne del Sichuan: 8 persone sono morte e 23 mancano all’appello. A inizio agosto hanno perso la vita 39 persone a causa del tifone Lekima (9 i ...

Calciomercato 31 luglio mercoledì : Juve - Dybala-Lukaku : intesa viCina. Roma e Napoli su Icardi. Milan - Leao a Milanello : Calciomercato 31 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 31 luglio. JuveNTUS– Scambio Lukaku-Dybala ormai pronto ad entrare nel vivo. L’agente dell’argentino è volato a Manchester per cercare di trattare il passaggio della Joya in maglia reds. L’attaccante chiedere un ingaggio monstre con Lukaku pronto a trasferirsi in bianconero. Non solo, la cessione di […] L'articolo Calciomercato 31 luglio mercoledì: ...

Oroscopo 28 luglio : per la Vergine nuove opportunità nel lavoro - Pesci affasCinanti : Ultima domenica del mese di luglio 2019 che prende il via. Mentre sta per partire un nuovo mese per i segni, leggiamo le previsioni l'Oroscopo del 28 luglio 2019. In questa fase vedremo l'Ariete che trascorrerà un momento di particolare stanchezza, soltanto nella seconda parte del giorno arriverà una ripresa. Situazione simile anche per la Vergine, in particolare ci sarà un calo nel lavoro. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i ...

Inarrestabile Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9.1 dal 25 luglio in Cina : tempi rilascio italiano : Il Huawei Mate 20 Lite ha cominciato a ricevere l'interfaccia EMUI 9.1 in queste ore, proprio in conclusione del corrente mese di luglio. La conferma assoluta del rilascio è pervenuta dal produttore in una nota rilasciata per il mercato cinese ma che in realtà anticipa solo di poco la stessa disponibilità globale. Il Huawei Mate 20 Lite proprio in Cina è in realtà noto come Huawei Maimang 7. Appunto per questo esemplare, è appena partita la ...

L'oroscopo di giovedì 25 luglio : riavviCinamenti per Pesci - Sagittario ostinato : Durante la giornata di giovedì 25 luglio, Ariete dovrà dare il massimo sul posto di lavoro, mentre Leone si sentirà piuttosto stanco. Giornata positiva per la Vergine grazie al suo ottimismo, mentre Acquario sarà alquanto nervoso. Infine, Gemelli cercherà di risolvere i problemi legati alla vita di coppia, mentre i Pesci potrebbero riavvicinarsi ad una persona cara. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della giornata di ...

L'oroscopo di domani 20 luglio : Bilancia affasCinante - Sagittario sereno : L'oroscopo di sabato sottolinea con garbo e meticolosità un certo desiderio di uscire dalla solita routine, seguendo una scia fantasiosa suggerita da transiti planetari molto stimolanti. Il bisogno di vincere la letargia e di darsi al movimento è inspirato da un Urano carico di energia, che dal cielo astrologico del Toro, coinvolge anche Pesci, Cancro, Vergine e Capricorno. Via libera all'azione quindi nelle previsioni astrologiche segno per ...

Spoiler Upas fine luglio : si avviCina il processo contro Manlio Picardi : Proseguono gli appuntamenti in compagnia della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce a coinvolgere i telespettatori italiani curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Un momento difficile per Diego Le anticipazioni rivelano che, nelle prossime puntate, lo studio Navarra sarà chiamato a compiere un passo importante per via dell'avvicinarsi del processo nei confronti di Manlio Picardi. Ritorna ...

ESAME ABILITAZIONE MEDICina - OGGI PROVA SCRITTA/ 18 luglio 2019 - le domande Miur : ESAME di Stato ABILITAZIONE MEDICINA-Chirurgia: 18 luglio 2019, OGGI la prima sessione, data scadenza per la seconda. PROVA SCRITTA e caos specializzazioni

Esame Abilitazione MediCina - oggi 18 luglio 2019/ Prima sessione Miur : prova scritta : Esame di Stato per l'Abilitazione a Medicina e Chirurgia: oggi la Prima sessione, data scadenza per la seconda, info domande della prova scritta

“Chiuso per Mondiali” sabato 13 luglio. “Per il traguardo dove devo andare?” Dal Sudan la storia più bella. I pronostici della velocità in pisCina : FONDO ROMANTICO Sveglia puntata alle 00:50, inizia così il mio mondiale per seguire le gare del nuoto in acque libere, in attesa del nuoto in corsia. Orario spostato rispetto al programma iniziale che prevedeva una sveglia alle 3, ma noi italiani ringraziamo l’organizzazione. Si comincia con la 5 km al maschile che vede al via Domenico Acerenza e Marcello Guidi. Andiamo subito al risultato finale con l’ungherese Rasovsky, super favorito della ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 12 luglio. Cerruti-Ferro quarte nel duo tecnico - comanda la Cina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE GARE DI TUFFI CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEI Mondiali DI Nuoto 11.18 Strepitoso esercizio della Cina che balza al comando con 93.4148, l’Italia scivola al quarto posto. 11.13 Il Giappone totalizza 91.9210 e si piazza al secondo posto davanti all’Italia. 11.05: Si riprende con la coppia giapponese in vasca, tra le migliori del ...

Il Segreto - anticipazioni dal 15 al 19 luglio : Elsa viCina al medico di Puente Viejo : Le anticipazioni de Il Segreto delle puntate in onda dal 15 al 19 luglio, alle 15.30 su Canale 5, riguardano principalmente la Laguna e il suo avvicinamento con il dottor Alvaro. Quest'ultimo infatti, dopo essere stato preso a botte da dei loschi individui, riesce a trovare in Elsa la sua confidente tanto da rivelarle di essersi indebitato per salvare dei bimbi da un'epidemia avvenuta quando si trovava in Portogallo. Antolina continua a ...

Calciomercato 10 luglio : Napoli su Rodrigo - l'Inter più viCina a Dzeko - Murillo alla Samp : Si fa sempre più caldo il Calciomercato in Serie A. Anche oggi 10 luglio le big (e non solo) vanno a caccia dei rinforzi giusti. La Juventus si è mossa con anticipo, ora Napoli e Inter proveranno a colmare il gap con i bianconeri acquistando dei giocatori di grande spessore. Ma sono un po' tutte le squadre che si stanno rinforzando in queste settimane. Facciamo il punto sulle ultime trattative. Inter e Napoli sempre al lavoro l'Inter ha ormai ...

Huami presenterà lo smartwatch Amazfit GTR il 16 luglio in Cina : Con un manifesto che mostra lo slogan "Time for the Grand Tour Racing", Huami ha annunciato che presenterà un nuovo prodotto Amazfit il 16 luglio in Cina. Il dispositivo in questione dovrebbe essere uno smartwatch e alcuni rapporti ipotizzano che potrebbe trattarsi di Amazfit GTR in grado di offrire fino a 24 giorni di autonomia. L'articolo Huami presenterà lo smartwatch Amazfit GTR il 16 luglio in Cina proviene da TuttoAndroid.