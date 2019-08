SCUOLA Tra muri che crollano e docenti a spasso | resta solo Jeeg Robot

In un audio alla sua SCUOLA di politica la versione di Renzi sulla trattativa con M5s : In un audio nella sua scuola di politica l’ex premier Matteo Renzi attacca Repubblica ed Huffpost “colpevoli” di aver riportato quello che lui definisce uno spin di Paolo Gentiloni. E dice: “Con uno spin può saltare tutto...”

Caporalato - viaggio tra i campi del Ragusano : migranti pagati 2 - 5 euro all’ora. Nelle serre anche ragazzini (che non vanno a SCUOLA) : Ha solo 15 anni ma non passerà un’estate come gli altri. Niente mare o serate con gli amici per Giulia (nome di fantasia), una ragazzina di origine rom che ogni giorno passa dieci ore Nelle serre a raccogliere pomodori. Anzi ogni notte, visto che d’estate in Sicilia fa molto caldo: la raccolta, quindi si fa dopo il tramonto. In cambio riceverà una trentina di euro: meno di tre per ogni ora lavorata. Lavoratori sfruttati da ...

Trame Bitter Sweet al 23 agosto : Bulut picchia un compagno a SCUOLA - Nazli contattata : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore continua ad avere molto successo in Italia. La serie televisiva è momentaneamente in pausa e proseguirà la messa in onda lunedì 19 agosto. I telespettatori potranno assistere ad un doppio appuntamento, dalle 15:45 alle 16:46. Nuovi colpi di scena coinvolgeranno il pubblico della quinta rete televisiva italiana. Infatti, le puntate turche ci anticipano che Bulut, sarà uno dei personaggi al ...

Rinnovo contratti statali e SCUOLA : poche risorse - aumento stipendi fermo a 10 euro : È allarme stallo sul fronte del Rinnovo dei contratti statali e della scuola e sugli aumenti degli stipendi dopo le cifre diramate dal sindacato Uil. I fondi per il Rinnovo dei contratti della Pubblica amministrazione del triennio 2019-2021, infatti, sono scarsi, addirittura stimabili in poche centinaia di milioni di euro per una platea che supera i tre milioni di impiegati nel settore statale. Inoltre, vanno a rilento i concorsi pubblici per ...

Lavorare a SCUOLA : le attività dei docenti previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro : Per chi pensa che l’attività lavorativa del docente sia limitata alle ore di insegnamento si sbaglia. Infatti incontri con le famiglie degli alunni, riunioni con il plesso e altri docenti, programmazioni, preparazione delle lezioni e correzione dei compiti sono tra le ulteriori attività che vanno oltre l’orario stabilito per stare in aula. I docenti prendono servizio ogni anno dal 1° Settembre e terminano il 30 Giugno, quindi la loro ...

Iva Zanicchi torna a SCUOLA/ Incontro con ex maestra - fan 11enne : 'sei il mio idolo' : Iva Zanicchi torna a scuola, ma solo per modo di dire: su Instagram, l'ncontro con la maestra delle elementari e un piccolo fan risponde 'sei la mia idola'.

Monfalcone - sindaco Lega : 'Troppi insegnanti di sinistra - la SCUOLA non è una dittatura" : Un nuovo fronte nella polemica che da tempo vede scontrarsi la Lega del ministro Matteo Salvini e il mondo che rappresenta la sinistra italiana è stato aperto da Anna Cisint, la 56enne sindaco del comune friulano di Monfalcone. Intervenuta alla Festa della Lega Romagna organizzata a Cervia, l'amministratrice del Carroccio ha attaccato apertamente una parte della classe docente della scuola pubblica. Con un intervento diretto ed esplicito ha ...

Élite 2 su Netflix dal 6 settembre - cast e personaggi : si torna a SCUOLA Tra delitti e segreti : Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 6 settembre arrivano i nuovi episodi di Élite 2 su Netflix. Gli alunni del prestigioso liceo de Las Encinas inizieranno un nuovo anno scolastico tra i banchi di scuola, cercando di tornare alla normalità dopo la morte di Marina Nunier (Maria Pedraza), che porta dietro di sé una scia di segreti dal peso quasi insostenibile. La prima stagione si era conclusa proprio con la rivelazione ...

SCUOLA - PAS e concorso straordinario ultime notizie : cresce pericolosamente il pessimismo : Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti sindacali in merito al preoccupante ritardo nella pubblicazione del decreto legge riguardante i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Le ultime notizie, a questo riguardo, non inducono all’ottimismo. pessimismo sul DL PAS e concorso straordinario docenti con più di 36 mesi ...

SCUOLA - PAS e concorso docenti 36 mesi ultime notizie : tra il M5S c’è chi appoggia il decreto legge : La questione riguardante il decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio sta creando non poco caos anche sui social. Una nota ufficiale dei deputati e senatori del Movimento 5 Stelle è servita per rispondere al ministro dell’Istruzione, Bussetti, che rassicurava tutti in merito ai ‘preoccupanti ritardi’ del decreto legge. Nelle ultime ore, l’onorevole ...

Misure straordinarie per i precari della SCUOLA non sono sanatoria : Ancora una volta il termine sanatoria compare nelle dichiarazioni di alcuni politici, in risposta alle esortazioni del ministro Bussetti a rispettare l’accordo del 24 aprile preso con i sindacati. Ancora una volta si agisce in totale dispregio nei confronti di una categoria di docenti da sempre relegata ai margini della stabilizzazione. Non sappiamo cosa si celi dietro il triste ritornello che recita come vada data importanza al merito, ...

SCUOLA - decreto legge PAS e concorso straordinario ultime notizie : ecco le obiezioni del M5S al ministro Bussetti : Il decreto legge per il PAS e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi al centro del dibattito politico: da una parte i sindacati esprimono la loro preoccupazione per il ritardo dell’ufficializzazione del provvedimento legislativo, dall’altra il ministro Bussetti rassicura i docenti, parlando di tempi brevi. In effetti, i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle hanno espresso più di una perplessità sul ...

TFA sostegno : GISS Italia incontra UIL SCUOLA di Palermo : Nuovi aggiornamenti sul TFA sostegno. Segnaliamo l’avvenuto incontro tra la professoressa Viviana Caruso, rappresentante GISS Italia e il segretario UIL Scuola dottor Claudio Parasporo. Questi ha accettato di farsi carico delle esigenze degli idonei al TFA sostegno 2019 ed a perorarne la causa nel corso dell’incontro previsto per la prossima settimana. Qui di seguito il comunicato inerente. TFA sostegno: le richieste degli ...

SCUOLA - PAS e concorso straordinario ultime notizie : Bussetti ‘Insegnanti - state tranquilli’ : Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato la preoccupazione dei sindacati in merito al preoccupante ritardo del decreto legge relativo al PAS e al concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Si è parlato, soprattutto, di un presunto ostracismo evidenziato dal Movimento 5 Stelle. A questo proposito, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è intervenuto per buttare acqua sul fuoco delle polemiche: in un post ...