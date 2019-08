Podcast Chiamate il Coach Faccio carriera | anzi no | mollo tutto e rifaccio il cv

Podcast Chiamate il Coach : Radical Self Love - come imparare ad amarsi : Sembra scontato che ci si ami e forse per buona parte della popolazione mondiale è così. Ma quando si va a fondo nell’argomento si scopre che spesso non si sa di che cosa si sta parlando quando si parla di amore per se stessi. L’amore per se stessi spesso viene confuso con il prendersi cura del proprio corpo, con grooming, la cura del look. Avere cura del sé esterioe è una parte infinitesimale del volersi bene. amarsi è correlato ...

Podcast Chiamate il Coach : Il viaggio come terapia : Viaggiare è un atto di cura verso se stessi. Che sia per cambiare scenario (anche emotivo) o per conoscere nuove culture (passando attraverso se stessi e i propri limiti), viaggiare è la risposta a una domanda intima, spesso inconscia. Lo scrittore John Steinbeck coglie perfettamente il senso della travel therapy nel suo aforisma, Non sono le persone che fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone. Perché ognuno di noi ha un paesaggio ...

Podcast Chiamate il Coach : Fine di una storia (e la sua playlist) : Dopo l’abbronzatura, quello della Fine di un amore è un tema tristemente d’attualità, in estate. Stando alle statistiche, infatti, Natale e le vacanze sarebbero i due momenti più critici dell’anno per le coppie. Ma al di là della stagione, la Fine di un amore è sempre un lutto ed è soggetta a tutte le fasi di rielaborazione classiche del caso. Tanto per cominciare, se è vero che l’amore e le sostanze stupefacenti ...

Podcast Chiamate il Coach : Inziare a correre può cambiarci la vita : In questa puntata del Podcast Chiamate il Coach parliamo di come l’Inziare a correre possa cambiarvi la vita. E non intendiamo solo in termini di perdita di peso… Sembra infatti che la running high, la felicità del runner, esista e che abbia una spiegazione chimica. In pratica quando si corre si produce leptina, direttamente correlati alla dopamina, l’ormone della felicità. La corsa, insomma, agirebbe sul meccanismo psicologico della ...