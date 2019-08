Maltempo | nubifragio a Roma | allagamenti e alberi in strada

Maltempo in Messico - violento nubifragio a Monterrey : migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] : Maltempo in Messico: un violento nubifragio ha colpito la metropoli di Monterrey, la “Città delle Montagne” e terza per importanza del Paese centroamericano. La pioggia ha sommerso vaste aree della città, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. L'articolo Maltempo in Messico, violento nubifragio a Monterrey: migliaia di auto sommerse dall’acqua [GALLERY] sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo su Roma - nubifragio e disagi in diverse zone : Maltempo su Roma, nubifragio e disagi in diverse zone Alcuni quartieri della Capitale colpiti nel pomeriggio da forti piogge. Si segnalano strade allagate, alberi caduti e numerosi problemi per la circolazione. Non si registrano feriti. Sul Lazio allerta gialla per temporali. LE PREVISIONI Parole chiave: ...

Maltempo - nubifragio su Isernia : allagamenti - danni - alberi caduti : L'arrivo di una blanda circolazione depressionaria in alta quota sul rovente e afoso terreno italiano ha dato vita ad una serie di forti temporali di calore lungo buona parte dell'Appennino nel corso...

Maltempo Piemonte : nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè : Un forte nubifragio si è registrato questa mattina in Piemonte, nel Cuneese: piogge torrenziali e allagamenti si sono registrati nel Saluzzese e nel centro abitato di Cardè. Le intense precipitazioni hanno fatto esondare i corsi d’acqua della zona e le acque hanno invaso le strade: in alcuni punti il livello ha superato gli 80 cm. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio e allagamenti tra Saluzzo e Cardè sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Piemonte : nubifragio a Casale Monferrato - danni e disagi : nubifragio in provincia di Alessandria, con conseguenti danni e disagi. Interventi nelle zone di Ozzano e Ticineto Po. A Casale Monferrato (Alessandria) un’infiltrazione d’acqua nel reparto di fisiatria dell’ospedale Santo Spirito ha costretto a spostare 18 ricoverati. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza 7 alberi. Il sindaco, Federico Riboldi, ha invitato a segnalare eventuali disservizi. L'articolo Maltempo Piemonte: ...

Maltempo Turchia - violentissimo nubifragio a Istanbul : un morto e pesanti allagamenti [FOTO e VIDEO] : Un nubifragio ha colpito Istanbul ininterrottamente per 2 ore, causando un morto ed enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i ...

Maltempo - nubifragio sull’Irpinia : danni in tutta la provincia : Si è abbattuto improvvisamente sull’Irpinia, un violento nubifragio che sta causando danni in tutta la provincia. Alberi sradicati e tralicci abbattuti in vari comuni. Sono questi i primi danni registrati, tra cui anche le luminarie di Ferragosto allestite a Grottaminarda (Av), buttate giù dalla violenta tromba d’aria. L'articolo Maltempo, nubifragio sull’Irpinia: danni in tutta la provincia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Nord Italia - pioggia e evacuazioni : nubifragio nel Bresciano - donna dispersa in un torrente - frana in Valchiavenna [FOTO LIVE] : Ancora Maltempo in Nord Italia, mentre il Centro Sud boccheggia dal caldo con temperature superiori ai +40°C. Diverse le zone colpite: un nubifragio si è abbattuto nel Bresciano. Nel cielo sopra città e provincia si è formata una nuova ‘supercella’ che ha scaricato a terra grandine e pioggia. Forti raffiche di vento anche superiori ai 100 Km/h. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco con gravi danni alle abitazioni e ai tetti ...

Maltempo - nubifragio e tromba d'aria a Verbania : alberi sradicati e tetti divelti. FOTO : Maltempo, nubifragio e tromba d'aria a Verbania: alberi sradicati e tetti divelti. FOTO Piogge violente e forte vento nella provincia piemontese. Danneggiate case e strade. Turisti evacuati da un campeggio e da un albergo a Formazza, in alta Val d'Ossola. Quattro le persone rimaste ferite Parole chiave: ...

Ondata di Maltempo - danni dopo il nubifragio : tetti scoperchiati - alberi sradicati e treni bloccati : Forti temporali hanno colpito nella mattinata di lunedì 12 agosto la zona della Val d’Ossola e il Lago Maggiore. In Val...

Maltempo in Val d’Ossola : nubifragio causa una frana a San Domenico - strada chiusa : Il Maltempo che colpisce da diverse ore il Piemonte ha investito anche la zona della Val d'Ossola. A San Domenico di Varzo (Ossola) una frana ha investito la sede stradale mentre sulla Statale 659 sono caduti dei massi. I tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine hanno chiuso la strada al traffico. L'arteria è stata poi aperta dopo la messa in sicurezza.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, ...

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo - nubifragio a Bolzano : alberi sradicati e danni - paura tra i turisti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14. sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. Secondo quanto riportano i siti locali, numerose le strade e le cantine allagate anche se non si ha notizia di feriti. Si temono gravi danni alle colture. A seguito del violento temporale il sindaco, Renzo Caramaschi, invita, per ragioni di prudenza, ad evitare nelle ...