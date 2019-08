L’ultimo desiderio di un 12enne malato | vedere il mare I genitori lo portano a Bibione e

Fonte : fanpage

(Di lunedì 26 agosto 2019) È morto venerdì pomeriggio, a, dopo aver esaudito il suo ultimoil. Aveva 12 anni anni e lottava dalla nascita con una grave forma debilitante che gli impediva di condurre una vita normale. Di origini austriache, i suoilo avevano portato in vacanza nella nota località turistica veneta, probabilmente consapevoli che sarebbe stata l’ultima, come scrive La Nuova Venezia.Ma solo dopo qualche giorno di permanenza al, il cuore del 12 enne ha smesso di battere. "Iavevano scelto per lui un appartamento ricavato in mezzo al verde, dove la mattina presto si sentono cantare gli uccelli, in un condominio che disponesse dei più elementari servizi per il trasporto di persone con disabilità. L’ascensore era perfettamente adeguato e la camera accessoriata.gli piaceva e la frequentava fin da quando era piccolo. La spiaggia inoltre offre ...

Corriere : Come ultimo desiderio ha chiesto che al suo funerale non ci fossero né la figlia né il genero. E per essere sicura… - DonnaGlamour : Ecco come l’ex fidanzato di Nadia Toffa ha esaudito il suo ultimo desiderio - KontroKulturaa : Nadia Toffa, parla il suo ex fidanzato: ecco quale era l'ultimo desiderio della giornalista bresciana (Foto) - -