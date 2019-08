Infarto e ictus hanno un nuovo nemico | individuata una ‘porta molecolare’ che porterà a

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) L’e l‘un, efficace. Un team di ricercatori di Padova ha individuato una “porta molecolare” in grado di diminuire i danni al cuore, aprendo così la strada allo sviluppo di nuovi farmaci per combattere le malattie cardiovascolari. Lo studio, pubblicato sulla rivista “Nature” con il titolo Identification of an ATP-sensitive potassium channel in mitochondria, è stato coordinato dal dottor Diego De Stefani e dal professor Rosario Rizzuto, rettore dell’Università di Padova, con la collaborazione dei gruppi di ricerca della professoressa Ildiko Szabò e del professor Fabio Di Lisa. Su cosa si è basta la ricerca? Tutte le cellule del nostro organismobisogno di energia per poter funzionare correttamente, in quanto dotate di compartimenti intracellulari dedicati alla produzione di energia, chiamati mitocondri, che ...

zazoomnews : Infarto e ictus hanno un nuovo nemico: individuata una ‘porta molecolare’ in grado di portare a nuovi farmaci -… - freeskipperIT : Ictus e infarto: assolti formaggi e uova, carne rossa non più di tre volte a settimana. - FABIODITODARO : RT @wisesocietyit: #Ictus e #infarto si prevengono con...la #frutta! Secondo l'Amrican Society of Nutrition infatti 1 decesso su 7 potrebbe… -