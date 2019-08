Il partito di Conte all' 11 per cento | il sondaggio

Crisi - Zingaretti : partito il confronto per il governo di svolta. Nuovo incontro Pd-M5S-Conte alle 21 : Il segretario Pd alla vigilia delle consultazioni al Quirinale: «Servono elementi di discontinuità»

Sondaggi - croce e delizia per Giuseppe Conte : al top solo se fa un partito "tutto suo" : 'Noto Sondaggi' ha 'pesato' l'appeal elettorale del presidente del Consiglio: un suo partito volerebbe addirittura all'11...

Pd-M5s - tutti i nodi da sciogliere entro martedì. E il fronte pro Conte si allarga all’ala non renziana del partito democratico : La condizione più difficile, Luigi Di Maio l’ha messa sul tavolo all’ora di cena del primo giorno ufficiale di trattative: i 5 stelle staranno nel governo giallorosso solo se Giuseppe Conte sarà premier. L’accelerazione è arrivata dopo che Beppe Grillo ha pubblicato il post in sostegno del presidente del Consiglio: il faccia a faccia tra il leader M5s e Nicola Zingaretti, prima smentito, è stato organizzato per cena. E’ ...

Governo - il Pd apre al M5s ma dice no a un Conte bis | Salvini : inciucio | Pressing di Mattarella - iniziate le consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Zingaretti apre alla trattativa con i Cinque Stelle proponendo un programma di cinque punti e chiedendo massima discontinuità rispetto al passato. I pentastellati si sono riservati di parlare solo dopo l'incontro con il capo dello Stato

Governo - Zingaretti a M5s : "No Conte bis - ecco i 5 punti per trattare" | Salvini : "Qualunque esecutivo nasca sarà contro la Lega" | Prima giornata di consultazioni : cresce il "partito del non voto" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Nel partito democratico è scontro sull'ipotesi Conte bis : Il discorso pronunciato oggi da Renzi al Senato è piaciuto perfino a palazzo Chigi ma non è un mistero che la figura del senatore di Scandicci sia ritenuta ingombrante dalle parti del Nazareno. Il timore dei fedelissimi di Zingaretti è che l'ex premier, magari a pochi mesi dalla nascita del governo, possa dar vita a propri gruppi parlamentari, diventando di fatto un interlocutore di primo piano dell'alleanza giallo-rossa. E comunque da parte ...

Conte : «Andrò a dimettermi al Colle. Da Salvini crisi per interessi personali e di partito». La Lega ritira mozione di sfiducia DIRETTA : Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo gialloverde si interrompe qui e che...

Crisi di governo - diretta. Conte al Senato : «L'azione di governo si arresta - vado a dimettermi al Colle. Salvini ha seguito interessi personali e di partito. Caso Russia andava chiarito» : Giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte in Senato, in un discorso durato 48 minuti, ha affermato che l'azione dell'esecutivo...

