Francesca Fioretti in viaggio con Vittoria | con loro ci sono Giada e Marco Sau | amico di

Francesca Fioretti - la sua nuova vita (col sorriso) dopo Davide Astori : La vita continua, nonostante tragedie, grandi dolori, ingiustizie, nonostante tutto. Lo sa bene Francesca Fioretti che, un pezzo dopo l’altro, sta ricostruendo la sua esistenza distrutta dalla morte di Davide Astori. Progetti per il futuro, un grande amore e una famiglia spazzati via all’improvviso dal destino che si è accanito in modo crudele sul calciatore. Davide è venuto a mancare il 4 marzo 2018 a soli 31 anni, lasciando sole ...

Davide Astori - il post della moglie Francesca Fioretti che commuove l'Italia : Poco più di un anno fa - era il 4 marzo del 2018 - in trasferta ad Udine, moriva il calciatore della fiorentina Davide Astori. Una morte improvvisa, dovuta apparentemente ad un arresto cardiaco. Le cause del decesso sono infatti ad oggi ancora poco chiare tanto che il mese scorso è stata aperta un'i

Francesca Fioretti ricorda Davide Astori su Instagram : "Con te - per te - in te. Sempre" : 4 marzo 2018, una data triste per il mondo dello sport: l'improvvisa scomparsa di Davide Astori. L'Italia intera stretta attorno alla famiglia dell'indimenticato giocatore venuto a mancare a causa di un arresto cardiaco ha tenuto per mano anche la sua compagna, Francesca Fioretti, per cercare di superare il dolore del grave lutto che per tempo l'ha portata ad un comprensibile silenzio.Francesca, conosciuta al Grande Fratello, nel 2009, e ...

Francesca Fioretti - il ricordo di Davide Astori è da brividi : È passato quasi un anno e mezzo dalla morte del calciatore Davide Astori venuto a mancare nella notte del 4 marzo 2018 a seguito di un arresto cardiaco. Il calciatore era a Udine in ritiro con la squadra e la sua morte improvvisa e inaspettata ha lasciato tutta l’Italia a bocca aperta. Dolore, strazio, cordoglio. Astori ha lasciato la moglie Francesca Fioretti, ex gieffina, e una figlia, Vittoria, nata nel 2016. La Fioretti si sta riprendendo a ...

Francesca Fioretti guarda l’orizzonte con Vittoria e ricorda Davide Astori : “Con te e per te” : Francesca Fioretti condivide via Instagram una foto scattata mentre osserva l’orizzonte insieme alla figlia Vittoria. “Con te, per te, in te. Sempre” scrive l’ex compagna di Davide Astori, campione della Fiorentina scomparso un anno e mezzo fa. È a lui che pensa Francesca mentre osserva il cielo e tiene vicina a sé la bambina nata dal legame con il calciatore.

Francesca Fioretti - la dedica ad Astori su Instagram è tenerissima : Un messaggio dolcissimo, quello che Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, ha pubblicato in sua memoria. Una semplice foto in bianco e nero. Mamma e figlia, lei e Vittoria, sole sulla spiaggia con gli occhi puntati verso l’orizzonte. Uno sguardo un po’ verso il futuro e po’, anche, verso quel passato che il destino ha sconvolto irrimediabilmente. Poche semplici parole per ricordare, con immensa dolcezza, Davide Astori: 4/agosto/2019 Con ...

Francesca Fioretti : il ricordo di Davide Astori è struggente : Francesca Fioretti: il ricordo di Davide Astori è struggente. Il post con data emblematica Quasi un anno e mezzo fa, il mondo del calcio italiano piangeva Davide Astori. Il calciatore della Fiorentina, colpito improvvisamente da un arresto cardiaco nella notte del 4 marzo 2018 mentre era a Udine con la squadra, lasciava la moglie Francesca […] L'articolo Francesca Fioretti: il ricordo di Davide Astori è struggente proviene da Gossip e Tv.

Torna a sorridere Francesca Fioretti - la compagna di Davide Astori : Una didascalia breve ma molto intensa quella che accompagna l'ultima foto pubblicata, sul suo profilo Instagram, da Francesca Fioretti per raccontare del suo ultimo viaggio in Giordania. Un viaggio tanto voluto dalla compagna di Davide Astori, quanto un viaggio che l'ha aiutata a rileggersi dentro. Torna quindi a sorridere Francesca, compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni lo scorso marzo 2018 e per ...

Sono coraggiosa! Francesca Fioretti torna a sorridere : E’ tornata a sorridere Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, tragicamente scomparso a soli 31 anni il 4 marzo dell’anno scorso. Francesca, mamma coraggio di Vittoria, pubblica uno scatto in compagnia della figlia che la vede finalmente rivolta verso una nuova vita fatta di tanta felicità. Nella didascalia riporta: “Sii coraggiosa”, “Sì, sarà coraggiosa”.\\ “Sii coraggiosa” “Sì, lo sarò”: è questa la didascalia che compare ...

Francesca Fioretti torna a sorridere di cuore - la compagna di Davide Astori : “Sarò coraggiosa” : torna a sorridere di cuore Francesca Fioretti, mamma coraggio della piccola Vittoria e compagna di Davide Astori, il capitano della Fiorentina scomparso a soli 31 anni il 4 marzo 2018. “’Sii coraggiosa’ ‘Sì, lo sarò’” scrive su Instagram, pubblicando una foto nella quale la si vede finalmente guardare con maggiore serenità al futuro.Continua a leggere

Francesca Fioretti - la compagna di Davide Astori è un esempio per tutte! : Coraggiosa eppure fragilissima, capace di affrontare la tempesta e di uscirne: Francesca Fioretti, compagna di Davide Astori, è così. Una donna che ha vissuto il dramma peggiore e che è riuscita, pezzo dopo pezzo, a ricostruire un’esistenza strappata via dal destino crudele e dalle coincidenze. Il 4 marzo 2018 la sua esistenza è cambiata per sempre, distrutta dalla morte dell’uomo che amava.-- Lei e Astori stavano insieme da anni, dopo ...

I limiti ce li poniamo solo noi! Francesca Fioretti porta la piccola Vittoria in viaggio in Giordania : Francesca Fioretti, moglie del compianto Davide Astori, parte per un viaggio in Giordania con la loro figlioletta Vittoria. A più di un anno dalla scomparsa del compagno Davide Astori, il giovane calciatore della Fiorentina morto all'improvviso nel sonno, Francesca Fioretti è in Giordania insieme alla piccola Vittoria, la bambina frutto del loro amore, che oggi ha tre anni. "La porto a stupirsi vedendo mondo", scrive sui social, dove ...