Volete una McLaren GT? Mica potete fare i barboni e mettere i vestiti in uno zaino…

Volete sapere se il vostro bar preferito è troppo affollato? Inviate una richiesta a Looxie : Looxie è un'applicazione che permette di condividere foto per scoprire com'è un determinato luogo in tempo reale inviando una richiesta ad altri utenti in qualsiasi posizione, ad esempio se Volete vedere se un bar è troppo affollato, o come appare Times Square in un preciso momento.