TG MEETING 2019 Ed 24 agosto | David Sassoli | Abbruzzese e i primi bilanci

UNA NOTTE IN ITALIA/ La 'valigia' per chiudere gli spettacoli del MEETING 2019 : La band di Carlo Pastori e Walter Muto sarà protagonista della serata conclusiva del 40° Meeting per l'amicizia fra i popoli

TG MEETING 2019/ Ed. 23 agosto : Tria - Giorgetti e i governatori delle Regioni : Il penultimo giorno del MEETING di Rimini conta tra gli ospiti un gran numero di personalità di spicco della politica italiana

TG MEETING 2019/ Ed. 22 agosto : riformare la giustizia e le storie da Aleppo : Al MEETING di Rimini si è parlato di giustizia con il vicepresidente del Csm David Ermini. Spazio anche alle testimonianze da Aleppo

MEETING 2019/ Video. Francesco e il Sultano - Nagai - Now now e le altre mostre : Al MEETING di Rimini 2019 sono tante le mostre che si possono visitare, riguardanti diversi ambiti, dalla storia alla scienza, passando per l'arte

Diretta video - Boccia e Furlan al MEETING Rimini 2019/ "L'Europa salverà il lavoro?" : 'L'Europa salverà il lavoro', Diretta streaming video incontro Meeting Rimini 2019 col Presidente Confindustria Boccia e la leader Cisl Annamaria Furlan

TG MEETING 2019/ Ed. 20 agosto : Savona - Abascal - lo sport e il Venezuela : I momenti catturati dal Tg MEETING in questa terza giornata della settimana riminese sono tanti: i video dei servizi di oggi

MEETING Rimini : Blangiardo - ‘in primi 3 mesi 2019 nati in Italia scesi del 2%’ : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – “Dal 2015 la popolazione Italiana è diminuita di 400 mila unità, compensata solo da un incremento di stranieri. L’indice di natalità è il più basso di sempre. Nel 2018 i nati sono stati 440 mila, con un altro segnale in negativo. Nei primi tre mesi del 2019 i nati sono scesi ancora del 2% rispetto ai primi tre mesi del 2018”. Così il presidente dell’Istat e professore ordinario di ...

Diretta video - Rose Busingye al MEETING Rimini 2019/ Kenya e sostegno a distanza : Incontro al Meeting di Rimini 2019 sul 'sostegno a distanza in Kenya'. Intervengono Rose Busingye, Damiano Tommasi e Lamas Maiyah. Diretta video streaming

TG MEETING 2019/ Ed. 19 agosto : Bassetti - Zanetti e l'incontro sul titolo : La seconda giornata del MEETING di Rimini 2019 è stata ricca di incontri, tra cui quello sul titolo di questa 40a edizione