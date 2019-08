Le stelle settimanali fino al 1° settembre | bene la Vergine | Gemelli indaffarati

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Quella compresa fra lunedì 26 agosto e domenica 1°sarà una settimana favorevole per i segni di terra, con un bellissimo Stellium (ovvero un ammasso di pianeti vicini fra loro) nel segno dellae Saturno e Plutone nel Capricorno. I segni di fuoco perdono tutta l'energia di Agosto e devono fare i conti con le cose pratiche e quotidiane, ma sempre sostenuti da Giove in Sagittario. Previsioni astrali dal 26 agosto al 1°per tutti i segni Ariete: chiedere aiuto alla vostra famiglia non è proprio il vostro primo pensiero, ma leconsigliano di farlo proprio ad inizio settimana, nella giornata di lunedì. Alcuni familiari saranno contenti di fornirvi la loro opinione e magari anche un aiuto. Romantiche e passionali le giornate di martedì e mercoledì. Non fatevi desiderare, perché giovedì, venerdì e sabato tornerete alla vita di tutti i giorni, fatta di impegni ...

