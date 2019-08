Il Segreto torna in onda dopo la pausa estiva | dove eravamo rimasti

Il Segreto - anticipazioni iberiche : Mesia torna e sequestra i figli di Maria : Secondo le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, in onda nello stato iberico da lunedì 26 a venerdì 30 agosto, Fernando Mesia non è morto durante l'esplosione al monastero, ma è rimasto solo ferito. Tornerà più cattivo di prima e rapirà i figli di Maria e tutti i componenti della famiglia Castaneda: Matias, Marcela e Camelia. Don Berengario verrà derubato da sua figlia Esther Secondo le ultime anticipazioni delle puntate spagnole della ...

Il Segreto - spoiler Spagna : Maria torna a camminare - Esther plagia Don Berengario : Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che a settembre inaugurerà l'undicesima stagione in Spagna. Negli episodi in programma tra il 19 al 23 agosto in terra iberica, Matias e Marcela scopriranno che Maria Castaneda è tornata a camminare mentre Esther continuerà a prendersi gioco di Don Berengario, nonostante il suo piano venga ostacolato da sua madre Marina. Il Segreto: Maria torna a ...

Il Segreto - spoiler spagnoli : Emilia e Alfonso tornano a casa : Gli spoiler iberici della soap opera di successo Il Segreto, in onda su Canale 5, rivelano che a Puente Viejo ci sarà il gradito ritorno di due protagonisti molto amati dal pubblico televisivo: quello di Emilia e Alfonso Castaneda. I due coniugi torneranno in città, stavolta, per rimanerci. Per assistere a questo evento però i telespettatori italiani dovranno attendere ancora qualche mese. È bene ricordare che Emilia e Alfonso sono stati ...

Beautiful e Il Segreto non vanno in onda dal 5 agosto : quando tornano : Beautiful e Il Segreto in pausa dal 5 agosto: ecco quando tornano in onda le due soap opera Entrambe le soap, Beautiful e Il Segreto, subiscono uno stop nella nuova programmazione estiva di Canale 5. Scendendo nel dettaglio, da oggi lunedì 5 agosto, non vanno più in onda. Vogliamo precisare che si tratta semplicemente di […] L'articolo Beautiful e Il Segreto non vanno in onda dal 5 agosto: quando tornano proviene da Gossip e Tv.

Il Segreto - trame Spagna : Alfonso ed Emilia tornano nuovamente a Puente Viejo : Bellissima notizia arriva per i seguaci de Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Nelle puntate che saranno trasmesse in Spagna nel mese di settembre, i telespettatori assisteranno al ritorno in grande stile di Alfonso e Emilia Castaneda dopo un salto temporale di ben 5 anni. Un ingresso che avverrà in concomitanza all'approdo di nuovi volti che prenderanno parte alla nuova stagione. Il ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Alvaro restituisce i soldi a Elsa che torna a casa : Buone e cattive notizie si alterneranno nelle puntate de Il Segreto, che verranno trasmesse in Spagna dal 22 al 26 luglio. In tale periodo Isaac ed Elsa faranno ritorno dall'incontro con Alvaro, il medico che aveva abbandonato la Laguna davanti all'altare. Fortunatamente tale appuntamento non avrà esiti infausti e lui restituirà alla sua ex fidanzata quanto le aveva sottratto ingiustamente. Il denaro permetterà ai due sposi di guardare con ...

Il Segreto rumor : chi esce di scena e chi torna? [Anticipazioni spagnole] : Le puntate spagnole de Il Segreto in onda nella prossima stagione televisiva saranno all’insegna del cambiamento: i vari forum della penisola iberica parlano infatti di un futuro salto temporale che sconvolgerà i precari equilibri di Puente Viejo. Cerchiamo dunque di capire che cosa effettivamente succederà… Il Segreto, trame: salto temporale di cinque anni? I rumor indicano che le vicende della telenovela si sposteranno dal 1926 al 1931; ...

