De Ligt | ' Dovrò conquistarmi il posto in questa stagione'

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 25 agosto 2019) Ieri la Serie A ha riaperto i battenti con la Juventus che ha dato inizio alle danze al Tardini contro il Parma. La dirigenza della Continassa durante la sessione di mercato, ancora in corso, ha acquistato ben sette giocatori, dei quali nessuno è partito dal fischio d’inizio, solo Adrien Rabiot ha fatto il suo esordio nel secondo tempo. Alcuni giocatori ingaggiati ultimamente sono rimasti delusi del mancato debutto ufficiale e tra questi c’è anche Matthijs Deche ha parlato della sua esclusione dall’undici titolare alla prima di campionato, nell’intervista rilasciata al giornale dei Paesi Bassi AD. La presa di coscienza Il difensore acquistato dall’Ajax, ha dichiarato che avrebbe voluto essere in campo: “Avrei preferito giocare”. Durante gli allenamenti il difensore non ha percepito la sua esclusione dalla gara, per cui cominciare dalla panchina è stata una sorpresa. Il ...

