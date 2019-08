Cristiano Ronaldo o Messi? Blatter non ha dubbi | “CR7 è robotico | ma Leo è il migliore”

Fiorentina - Commisso non ci sta : “il Napoli non meritava. Ribery come Cristiano Ronaldo! Su Chiesa dico…” : Rocco Commisso alza la voce dopo Fiorentina-Napoli: il patron Viola elogia l’operato dei suoi ragazzi che, a suo dire, avrebbero meritato un risultato diverso Segnali positivi, tanti giovani in campo e addirittura tre gol: sordio con diversi feedback positivo per la Fiorentina, se non fosse per il risultato. Viola sconfitta 3-4 dal Napoli nella prima di campionato, al termine di una partita accesa e divertente, nella quale non è ...

La Juventus riparte vincendo : Chiellini piega il Parma - il Var toglie il gol a Cristiano Ronaldo : Aspettando il proprio allenatore in panchina e un possibile nuovo centravanti in attacco, la Juventus riparte dalle certezze che le hanno permesso di vincere in questi anni per iniziare con il piede giusto il campionato 2019/20. Basta infatti una zampata di capitan Chiellini nel primo tempo ai campi

VIDEO Parma-Juventus 0-1 : Highlights - gol e sintesi. Chiellini decisivo - annullata la rete a Cristiano Ronaldo : La Juventus ha sconfitto il Parma per 1-0 nel match d’apertura della Serie A 2019-2020 di calcio, i bianconeri si sono imposti di misura allo Stadio Tardini grazie al gol di Giorgio Chiellini al 21′, il difensore è stato bravo a concretizzare sottoporta sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale del primo tempo è stata annullata la rete di Cristiano Ronaldo per fuorigioco millimetrico, il VAR ha tolto la gioia a CR7 che ...

VIDEO Cristiano Ronaldo - gol annullato in Parma-Juventus : fuorigioco millimetrico - interviene il VAR : Cristiano Ronaldo ha segnato il primo gol stagionale in chiusura del primo tempo di Parma-Juventus ma la rete siglata da CR7 non è stata convalidata, annullata dal VAR per un fuorigioco davvero millimetrico che ha impedito al fuoriclasse portoghese di festeggiare. L’attaccante aveva messo a segno il doppio vantaggio (0-2) per i bianconeri che invece si sono dovuti accontentare di andare negli spogliatoi sullo 0-1 grazie a Giorgio ...

LIVE Parma-Juventus 0-0 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : calcio d’inizio al Tardini - Higuain affianca Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Ci sono diversi volti noti nella tribuna gialloblù, tra cui Rino Gattuso e Maurizio Arrivabene. 17.48 Le squadre stanno ultimando il riscaldamento: a bordo campo c’è tutto il quartier generale bianconero. 17.46 Il mercato dei Ducali è stato notevole, considerando il riscatto di Roberto Inglese, l’acquisto di Yann Karamoh e Dejan Kulusevski. 17.44 Inoltri, i Crociati hanno ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo protagonista allo Stadio Tardini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.31 Il caso Paulo Dybala, che ad inizio agosto sembrava potesse giungere al Manchester United in cambio di Romelu Lukaku, continua a non avere certezze: l’argentino non vuole lasciare la Vecchia Signora, ma le possibilità di un approdo al PSG o all’Inter in cambio di Mauro Icardi sono ancora aperte. 17.29 Il mercato incombe, nonostante l’inizio del campionato: come ...

LIVE Parma-Juventus - Serie A 2019 in DIRETTA : Cristiano Ronaldo sfida gli emiliani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’accordo Sky-DAZN per la trasmissione della Serie A– La preview della prima giornata di Serie A 2019/20- Le probabili formazioni delle 20 squadre in campo Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Parma-Juventus, match inaugurale di Serie A maschile 2019/20. Allo stadio Tardini si parte forte con l’anticipo che apre la massima Serie italiana: in campo i Ducali ...

Rivaldo : 'Sarebbe molto interessante vedere Neymar giocare al fianco di Cristiano Ronaldo' : A tenere banco in questo fine agosto è sicuramente il calciomercato, che in tutti i campionati europei principali (tranne l'Inghilterra) si chiuderà il 2 settembre. In Italia le società più attive sono Juventus, Napoli ed Inter, in particolar modo i bianconeri stanno soprattutto dedicandosi alle cessioni prima di poter investire ulteriormente su altri acquisti. Rugani ad esempio sarebbe vicino alla Roma, anche se nelle ultime ore la trattative ...

Cristiano Ronaldo - dichiarazioni a sorpresa su Messi e sul Portogallo : “A cena insieme? Io…” : Rivali in campo, stima reciproca fuori. E’ questo quanto emerge dalla seconda parte dell’intervista di Cristiano Ronaldo all’emittente portoghese “TVI”. Il dualismo è ovviamente con Lionel Messi. Queste le parole del portoghese. “Non ho dubbi sul fatto che Messi mi ha reso un giocatore migliore e che io ho fatto lo stesso con lui. Le rivalità fanno bene, sono salutari, nel calcio o in qualsiasi altro ...

Messi e Cristiano Ronaldo - il clamoroso verdetto della scienza : chi è il più forte : È più forte Messi o Ronaldo? Alla domanda più ricorrente tra gli appassionati di calcio ha cercato di dare una risposta uno studio universitario. I ricercatori della KU Leuven University (Belgio) e la società olandese specializzata in dati e statistiche SciSports hanno sviluppato un nuovo algoritmo

Consigli fantacalcio - i 5 top per ogni ruolo : Handanovic e Cristiano Ronaldo certezze assolute : Consigli fantacalcio – Mancano solo due giorni all’attesissimo inizio del campionato. Con la Serie A torna anche l’amatissimo fantacalcio. C’è chi ha già fatto l’asta e chi, invece, aspetta sino all’ultimo per creare la propria fantarosa. Tanti i volti nuovi della prossima stagione, tante le certezze su cui puntare. CalcioWeb ha fornito una guida apposita con tutti i Consigli per l’asta: ...

Serie A al via - Cristiano Ronaldo a caccia del record di Higuain : Inizia la stagione di Serie A, un campionato che si preannuncia emozionante. Un sicuro protagonista si candida ad essere Cristiano Ronaldo, nella sua prima stagione in Italia il portoghese ha realizzato 21 gol ed il quarto posto nella classifica portoghese, secondo i bookmakers CR7 può migliorare facilmente questo risultato nella prossima stagione, i Sisal Matchpoint fissano innanzitutto il traguardo “facile”, i 26 gol ...

Cristiano Ronaldo fa tremare i tifosi della Juventus : "Potrei anche ritirarmi l'anno prossimo" : "Quando mi ritiro? Potrei chiudere la carriera il prossimo anno". Cristiano Ronaldo, intervistato dalla tv portoghese TVI, rischia di far venire un coccolone ad Andrea Agnelli e ai tifosi della Juventus, che però possono stare un po' tranquilli. CR7 infatti completa il ragionamento: "Qualche anno fa

Lionel Messi meglio di Cristiano Ronaldo secondo un algoritmo : I confronti e i paragoni nello sport sono inevitabili. Per oltre un decennio, la sfida più famosa nel calcio è stata ed è ancora, quella tra Cristiano Ronaldo, attuale attaccante della Juventus, e Lionel Messi stella del Barcellona, entrambi con cinque palloni d’oro in bacheca. Ma le discussioni nei programmi sportivi e nei bar non hanno risposto alla domanda su chi sia il migliore tra i due, una risposta arriva però da ricercatori belgi ...