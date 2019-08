Convocati Lecce | gli uomini scelti da Liverani per l’esordio a San Siro

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 25 agosto 2019) Il tecnico delFabioha convocato 24 giocatori per la gara di Milano contro l’Inter in programma domani sera nel posticipo della prima giornata del campionato di serie A. Questa la lista dei, in ordine di numerazione di maglia: 2 Riccardi, 3 Vera, 4 Petriccione, 5 Lucioni, 6 Benzar, 7 Haye, 8 Mancosu, 9 Lapadula, 10 Falco, 11 Shakhov, 13 Rossettini, 17 Farias, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 21 Gabriel, 22 Vigorito, 23 Tabanelli, 25 Gallo, 27 Calderoni, 29 Rispoli, 37 Majer, 39 Dell’Orco, 77 Tachtsidis, 95 Bleve., entusiasmo Sticchi Damiani tra mercato e obiettivi: “Ho un sogno…”L'articolo, glidaper l’esordio a SanCalcioWeb.

