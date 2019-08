A Fico non diciamo di no E Zingaretti compatta il Pd

"Se ci propongono Fico non diciamo di no" : La mossa matura dopo aver assistito alla passerella di Conte al G7, ennesimo esempio di un leader in difFicoltà che pensa basti una foto tra i grandi per essere o sentirsi grande. Ecco, Nicola Zingaretti si confronta con i suoi, dopo un lungo vertice a casa Zanda, di tutti i big del Pd, da Gentiloni a Minniti a Franceschini, dopo che il premier ha finito di parlare a Biarritz: “Stanno ancora giocando – dice Zingaretti – ...

Sindaco di Lampedusa : "Per quelli della Viking non c'è posto - ma continuiamo ad accogliere naufraghi tra difFicoltà e minacce" : "Nell'hotspot abbiamo 200 migranti, dovrebbero starcene 96, ma se qualcuno deve essere salvato può attraccare. Se c'è un problema di responsabilità penale, lo giudicheremo sul campo. Ma se qualcuno a Roma ritiene che dobbiamo affrontare soli il problema migranti sbaglia" dice...

M5S - vertice tra Beppe Grillo - Fico - Di Maio - Casaleggio e Di Battista : Salvini interlocutore non più credibile : vertice del M5S. Incontro, a quanto si apprende, all'ora di pranzo tra Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Davide Casaleggio, Roberto Fico e Alessandro Di Battista nella villa di Marina di Bibbona del...

Roberto Calderoli contro Fico : "Se del taglio ai parlamentari non se ne farà nulla - è tutta colpa sua" : Se del taglio dei parlamentari non se farà niente, sarà per colpa del M5s e soprattutto di Roberto Fico, "è lui - secondo il vicepresidente leghista del Senato, Roberto Calderoli - il vero responsabile". "Andiamo con ordine. Martedì alle 18.30 Salvini ha detto che eravamo pronti a votare subito alla

F1 - Helmut Marko su Gasly : “Ha problemi nel trafFico - perde posizioni e poi non riesce a superare” : Ci ha pensato la Red Bull ad animare il periodo di pausa estivo della Formula 1 con il clamoroso annuncio della retrocessione di Pierre Gasly in Toro Rosso per far posto ad Alexander Albon a partire dal Gran Premio del Belgio del 1° settembre. Una notizia inaspettata per quanto riguarda i tempi, dato che erano ormai evidenti le difficoltà del francese nel confronto diretto con Max Verstappen anche se era lecito pensare che un eventuale scambio ...

"La crisi di governo non metta in difFicoltà Roma sui rifiuti" avverte la sindaca Raggi : All'ombra della crisi di governo, Virginia Raggi lancia l'allarme sulla possibilità che a settembre, con il rientro dei Romani delle ferie e la ripresa delle scuole, la Capitale torni ad essere a rischio emergenza rifiuti. "Non vorrei che la crisi di governo mettesse in difficoltà Roma in particolare sul fronte dei rifiuti. Devono essere portati avanti anche altri temi come i poteri speciali ed i finanziamenti, abbiamo appena ...

Juventus irritata e in difFicoltà : lo scambio con l’Inter non convince : Juventus profondamente irritata per l’evoluzione del mercato. I No di Dybala hanno messo il club bianconero in una condizione complessa, prendere in considerazione l’idea di cedere la Joya al club nerazzurro. Una soluzione che non sembra convincere e che rischia di regalare agli storici rivali un rinforzo cruciale, capace di mutare gli equilibri stagionali. Icardi […] More

MotoGp - Bagnaia e le difFicoltà con la Pramac : “la Ducati è complessa - ma non bisogna avere fretta” : Il pilota della Pramac ha parlato delle sue difficoltà di adattamento in MotoGp, sottolineando però di non avere fretta di emergere La stagione fin qui non è stata particolarmente esaltante per Pecco Bagnaia, costretto a districarsi nella parte medio bassa del gruppo nonostante la possibilità di guidare una Ducati. AFP/LaPresse Alla vigilia del week-end in Austria, il campione del mondo in carica di Moto2 ha voluto tracciare un bilancio ...

L’Equipe : “Marsiglia volenteroso - ma non ha mai messo in difFicoltà il solido Napoli” : L’edizione on line de L’Equipe non enfatizza la prestazione del Marsiglia nell’amichevole perduta 0-1 contro il Napoli di Ancelotti. “Il Napoli vince di misura ma non è mai stato messo realmente in difficoltà da un Marsiglia tanto volenteroso quanto incapace di creare reali occasioni da gol”. L’Equipe sottolinea la presenza di numerosi tifosi al Velodrome. In tribuna c’era il nuovo acquisto Benedetto. La squadra, ...

Formula 1 – Leclerc non si nasconde : “oggi ho avuto molta difFicoltà. Spero nella pioggia per le qualifiche” : Charles Leclerc non nasconde le difficoltà avute oggi in Ungheria: il pilota Ferrari spera nella pioggia in vista delle qualifiche di domani Charles Leclerc ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere del Gp d’Ungheria. Il giovane pilota monegasco, intervistato ai microfoni di Sky Sport, ha ammesso le sue difficoltà nelle FP2, augurandosi che domani le qualifiche siano bagnate dalla pioggia: “oggi è stato ...

MotoGp – Dalle difFicoltà di Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi - Marquez sicuro : “continuerà! Non ci credo finchè…” : Marc Marquez ha le idee chiare: Dalle difficoltà di Jorge Lorenzo al ritiro di Valentino Rossi La pausa estiva della MotoGp è terminata: inizia domani una nuova settimana di gara, che partirà giovedì a Brno con la conferenza stampa dei piloti per concludersi, dopo prove e qualifiche, col Gp della Repubblica Ceca di domenica 4 agosto. Tutti i piloti hanno diviso le loro vacanze tra momenti di relax con amici, fidanzate e familiari e altri ...

Meteo - Andrea Giuliacci catastroFico : "Cosa accadrà in Italia tra pochi anni - non respireremo più" : Dal caldo torrido alla tempesta e alle trombe d'aria. In Italia, come in tutto il mondo, il clima sembra impazzito. E a provare a darci una spiegazione su quanto accade ci prova Andrea Giuliacci, il Meteorologo intervistato da Il Giornale: "Caldo e temporali ci sono sempre stati - premette -. La dif

Paola Caruso non crede al flirt tra il suo ex fidanzato e Raffaella Fico : Paola Caruso non ha reagito bene alla notizia di un flirt tra il suo ex fidanzato nonché padre di suo figlio Francesco Caserta e Raffaella Fico. Al settimanale “Spy”, ha dichiarato: «Non vedo il mio ex, Francesco Caserta, ufficialmente dallo scorso 31 luglio. L’ho incontrato per caso poco tempo fa, prima di questa storia con la Fico, in un ristorante di sushi a Milano. Era con una ragazza. L’ho supplicato di venire fuori e parlarmi: gli ho detto ...