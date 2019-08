Torino - dopo lite distrugge 3 auto con una marmitta : preso magrebino : Federico Garau In condizioni psicofisiche alterate il nordafricano, reduce da una lite, ha sfogato la sua ira danneggiando pesantemente 3 vetture posteggiate a bordo strada con una marmitta della lunghezza di un metro Ancora un episodio di violenza nel quartiere di Barriera di Milano (Torino), al termine del quale è stato tratto in arresto un 30enne di nazionalità marocchina. I fatti si sono svolti intorno alle 4 del mattino, quando ...

Tragico schianto in moTorino a Palermo - Dylan muore 24 ore dopo il cugino : Non ce l'ha fatta Dylan Greco il ragazzo di 26 anni rimasto coinvolto nel Tragico schianto in motorino in via dei Mille a Palermo in cui aveva perso la vita il cugino, il 28enne Gianluca Montesano. A 24 ore di distanza dal Tragico incidente stradale, si è spento anche il cuore di Dylan che era ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Il Tragico impatto era avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 agosto ...

Torino - Cairo non si demoralizza dopo la sconfitta. E parla di mercato : “Verdi? Ecco la situazione” : Una sconfitta, per certi versi inaspettata, non demoralizza il presidente del Torino Urbano Cairo, che commenta nella notte la sconfitta dei granata nell’andata del preliminare di Europa League contro gli Wolves e parla anche di mercato. “Pensiamo a domenica, al Sassuolo, poi dopo penseremo al match di ritorno con l’idea di andare in Inghilterra per fare una grande partita. Il mercato? Non è quello il problema emerso ...

Sequestro a Torino : donna caricata su un furgone - salvata dopo sos dei passanti Video : caricata a forza su un camioncino di colore nero con a bordo tre tedeschi, alcuni passanti hanno dato l'allarme e il mezzo è stato bloccato dalla polizia. Secondo le prime ricostruzioni all'origine del rapimento, una vendetta per una truffa subita

Donna sequestrata in centro a Torino : i rapitori volevano vendicarsi dopo una truffa : La polizia ha liberato la Donna poco dopo il sequestro, avvenuto in piazza San Carlo a Torino. Gli agenti hanno inseguito e...

Torino - donna sequestrata in pieno centro : liberata da agenti dopo aver bloccato furgone : Un sequestro di persona è stato sventato a Torino dalla polizia. agenti della Squadra volanti hanno bloccato dopo un lungo inseguimento un furgone in corso Vinzaglio su cui, insieme a tre uomini di nazionalità straniera, si trovava una donna legata con delle fascette. A dare l’allarme, secondo le prime informazioni, sono stati alcuni passanti da piazza San Carlo che avevano assistito alla scena intorno alle 11. Secondo quanto riporta La Stampa ...

Tredicenne ingoia uno spillo di 3 - 5 centimetri - salvata a Torino dopo un intervento : Aveva uno spillo di 3,5 centimetri, con punta ad ago, infilato nei bronchi. Una ragazzina di 13 anni è stata salvata nei giorni scorsi all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, grazie ad un intervento in endoscopia non invasivo molto complicato. La bambina, di origine egiziana, al suo arrivo al pronto soccorso ha raccontato di aver ingoiato accidentalmente lo spillo, che teneva tra i denti mentre correva. Valutate le condizioni ...

Lutto in casa Torino - muore ex calciatore granata : debuttò pochi giorni dopo la tragedia di Superga : Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò ...

Torino - dopo 3 anni di lavori utili : “Siamo liberi - fanc*** sbirri”. I minori bulli ci ricascano e insultano la polizia : Erano stati condannati a tre anni di lavori socialmente utili per aver fatto mangiare un panino farcito di escrementi a un compagno di classe. I quattro adolescenti di Ciriè, nel Torinese, dopo aver scontato la pena, fuori dal Tribunale dei minori del capoluogo piemontese, hanno realizzato un breve video, finito poi su Instagram, in cui insultano la polizia: “Fanculo sbirri“. I quattro, inoltre, si sono fatti fotografare, sempre ...

Tav - nuovo scontro nel governo dopo incendi di Firenze. Salvini : “Serve un ‘sì’ alla Torino-Lione”. Di Maio : “No a strumentalizzazioni” : Entrambi i vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, hanno lanciato la loro condanna per i fatti di Firenze, dove nella notte tra domenica e lunedì sono stati appiccati tre roghi in una cabina elettrica dell’alta velocità e in due ‘pozzetti’ nella zona della stazione di Rovezzano che hanno spaccato in due la viabilità ferroviaria italiana. Ma questi messaggi sono stati usati dai due leader di governo anche per ribadire le proprie posizioni ...

Si schianta con moTorino dopo averne perso controllo : morto ragazzo di 26 anni : Roma – Incidente mortale ieri pomeriggio alle 15.45 in Via Carmelo Bene 340, nella zona Casale Nei di Roma. A perdere la vita, un ragazzo di 26 anni, Bogdan Lucian Moscaliuc che per cause da accertare ha perso il controllo del motoveicolo su cui viaggiava, un Honda SH 150. Sul posto sono intervenuti gli agenti del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Il corpo e’ ...

Torino - ucciso con un punteruolo di metallo in casa dopo una lite - forse per la droga : Omicidio nella notte a Vistrorio, nel torinese. Roberto Moschini, aveva 57 anni, incensurato, è stato ucciso al termine di una violenta lite da un pregiudicato, Alberto Diatto. L'assassino l'ha ucciso con un punteruolo di metallo. Non si esclude il movente della droga: in casa della vittima sono state trovate sostanze stupefacenti e una serra artigianale.Continua a leggere

Dopo il missile aria-aria - sequestrate anche due razziere dalla Digos di Torino : La Digos di Torino ha sequestrato due "razziere" lunghe oltre due metri, sprovviste di razzi, nel deposito di Rivanazzano Terme dove nei giorni scorsi è stato rinvenuto un missile aria-aria. Le razziere sono impiegate, quali parti di arma da guerra, per l'armamento di aerei modello MB339 in dotazione anche all'aeronautica militare italiana. L'operazione "Matra", coordinata dalla Direzione centrale della polizia di prevenzione - Ucigos, al ...

Torino - scompare dopo la condanna a 25 anni lo “scrittore assassino” : aveva raccontato l’omicidio nel suo romanzo : La Cassazione, dopo diversi rinvii, lo ha condannato in via definitiva a 25 anni di carcere per omicidio e occultamento di cadavere. Daniele Ughetto Piampaschet, però, è fuggito: dal 3 luglio ha fatto perdere le sue tracce e le ricerche sono state, finora, senza esito. L’uomo è conosciuto come lo “scrittore assassino“: aveva anticipato i contorni del delitto per il quale è stato condannato in un libro, scritto e mai ...