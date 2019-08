Qualunque accordo al voto su Rousseau

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) Luigi Di Maio tace, Gianluigi Paragone e Massimo Bugani parlano. Il primo, si sa, rema contro l’con il Partito democratico: “È un’operazione che serve al Pd”, ha spiegato al Corriere della sera. Ma a fare rumore sono le parole del secondo, storico volto del grillismo delle origini, nello staff del ministro del Lavoro e socio fondatore di. Rompe il silenzio in un lungo post su Facebook: “Quello con i Democratici sarebbe un governo della paura”, spiega. E aggiunge: “Se qualcuno ripone le speranze di un nuovo governo nel Pd di oggi, come al solito il Pd è sempre pronto a deluderle tutte”. I bene informati spiegano che l’uomo vicinissimo a Davide Casaleggio pende assai più per l’opzione ritorno alle urne, che non per quella che vedrebbe riscaldare la minestra leghista. Ma la sostanza non ...

