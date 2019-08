MotoGP oggi | GP Gran Bretagna 2019 | orari FP3 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky

Fonte : oasport

(Di sabato 24 agosto 2019) IlPremio didel Motomondiale è pronto per emettere i primi verdetti. Le tre classi, infatti, si sfideranno sul circuito di Silverstone per conquistare la pole position. Vedremo, quindi, come andranno a comporsi le griglie di partenza per le gare di domani e chi si presenterà all’evento nelle migliori condizioni. In, come sempre, attendiamo il duello tra Marc Marquez e le Ducati ma, mai come in questa occasione, Fabio Quartararo, Maverick Vinales e forse anche Valentino Rossi potrebbero essere della partita. Nella categoria mediana, invece, sarà Alex Marquez il favorito, con Thomas Luthi e Lorenzo Baldassarri pronti a metterlo in discussione, senza dimenticare Enea Bastianini e Luca Marini. Nella Moto3, infine, Aron Canet e Lorenzo Dalla Porta proseguiranno nella loro sfida, con Tony Arbolino e Romano Fenati a caccia della partenza al palo. Il sabato ...

