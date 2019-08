Ambivalenza emotiva È possibile provare amore e odio allo stesso tempo?

Fonte : dilei

(Di sabato 24 agosto 2019) Sappiamo bene la potenza dell’e l’effetto benefico che questo apporta nelle nostre vite. Anche l’è un sentimento molto potente, ma portarlo nelle nostre vite non fa bene, né al cuore, né all’anima. Capita a volte invece die nei confronti della stessa persona. Ma come èquesti due sentimenti così diversi tra loro nelloinstante? Queste emozioni, così opposte e così forti, trovano posto nella vita di tutti noi, almeno una volta, ci capiterà di vederle convivere nel nostro cuore. È difficile trovare la motivazione del perché e del come possono nascere questi sentimenti all’interno di noi in una determinata situazione o nei confronti di una persona. Questa situazione dici confonde, ci lascia interdetti. In realtà pera comprenderla meglio, potremmo pensare a tutte quelle situazione che ...

orione20 : @Camillamariani4 non è detto. L’ambivalenza emotiva fa parte di noi, non possiamo evitare di provare amore e odio,… -