Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2019) Non è uncome gli altri quello che Cristiano Ronaldo ha pubblicato – con intelligenza – ieri sui suoi social network, manifestando tutta la sua preoccupazione per gli incendi in. Non lo è perché segna, forse, unaimportantissima nel dibattito e nella protesta sul clima, fino ad ora portato avanti da scienziati, attivisti, giovani (ma non dai famosissimi), con tutta la fatica e la frustrazione di non essere ascoltati da media indifferenti al più importante dei temi. The Amazon Rainforest produces more than 20% of the world’s oxygen and its been burning for the past 3 weeks. It’s our responsibility to help to save our planet. #prayforamazonia pic.twitter.com/83bNL5a37Q — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 22, 2019 Ronaldo, invece, ha 100 milioni di follower, giornali e tv puntati su di lui. È dunque lecito aspettarsi, e sperare, che finalmente la ...

Veylart : RT @SarahConnor_18: Ma voi avete visto tweet o post disperati o appelli accorati su #Amazzonia da parte della Lega e dei carciofari? - Cascavel47 : Amazzonia, il tweet di Cr7 può segnare una svolta - MauroCobau : RT @SarahConnor_18: Ma voi avete visto tweet o post disperati o appelli accorati su #Amazzonia da parte della Lega e dei carciofari? -