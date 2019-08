Uomini e Donne | Raffaella Mennoia Rompe il Silenzio e Risponde Alle Accuse!

Fonte : gossipnews.tv

(Di venerdì 23 agosto 2019) Dopo giorni diin merito alla diatriba sureplicaaccuse, dopo la lunga polemica con Teresa e Mario. Nessuna risposta diretta, arriverà aper un paio di settimane ha lasciato sfogare gli altri. Teresa Cilia da una parte, alcuni membri della redazione di, compreso Rudy Zerbi, dall’altra. Ora però che le vacanze anche per lei stanno per finire, è tornata a parlare. Nessuna verità clamorosa da parte diche è finita nel mirino per le accuse di Mario Serpa e Teresa Cilia. Semplicemente la storica redattrice die di altri programmi Mediaset ha deciso di riaprire i suoi canali Instagram per salutare il pubblico e dimostrare che le polemiche non l’hanno certo smontata. Laè ancora in vacanza a Miami, tornerà presto ma intanto non può fare a meno ...

MSF_ITALIA : 'Il clima a bordo è sempre più teso. Uomini, donne e bambini continuano a vivere in uno spazio ristretto e stanno p… - c_appendino : Ringrazio gli uomini e le donne della @poliziadistato per il loro continuo lavoro di presidio del territorio, a tut… - MSF_ITALIA : Le persone salvate da #OpenArms sono finalmente al sicuro sulla terraferma dopo le inutili sofferenze in mare. L'Eu… -