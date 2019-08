Sondaggio Tecnè | Lega al 31 | 3 per cento Silvio Berlusconi | Matteo Salvini ha

Sondaggio Tecnè - sorpasso storico e messaggio a Matteo Salvini : il governo deve cadere : "Gli italiani vogliono tornare al voto". A rivelarlo è un Sondaggio di Tecnè , che per la prima volta, in una serie di interviste del 24 e 25 luglio scorsi, ha conteggiato il 40,5 per cento degli italiani favorevole a tornare ai seggi. Massimo storico da che Lega e M5s sono al governo . Ma, soprattutt

Ecco chi sale e chi scende nei consensi degli italiani : Sondaggio Tecné per Dire : Leggero calo per la Lega, piccolo incremento per M5S e Partito Democratico, situazione sostanzialmente stabile. È quanto rileva un sondaggio dell’Istituto Tecné per l’agenzia Dire sul consenso ai partiti, la fiducia istituzionale e il clima economico. Ecco chi sale e chi scende nell’analisi effettuata l′11 luglio 2019: