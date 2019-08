Secondo Ubisoft questo è il momento giusto per creare nuovi generi e nuove IP

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 23 agosto 2019) In un'intervista con MCV, il direttore esecutivo diEMEA, Alain Corre, ha dichiarato che il publisher è fortemente interessato alletecnologie per lepiattaforme e alla creazione difranchise.Vivendi, il colosso francese attivo nel campo dei media e delle comunicazioni, ha venduto le sue quote dell'editore all'inizio di quest'anno. In risposta, Corre ha affermato che la società ha ora l'indipendenza per cui si è battuta e cheaspirazioni creative sono all'orizzonte. "La libertà è fantastica", ha detto, "siamo una società indipendente, vogliamo rimanere indipendenti,è il modo migliore in cui possiamo crescere e lo abbiamo già dimostrato, molte volte, quindi siamo super felici di poter decidere del nostro futuro".Il futuro diincluderà i titoli attuali ed esploreràstrade per potenzialiIP. "Apprezziamo i nostri fan che stanno ...