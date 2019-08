Governo | faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti Il leader M5s ha chiesto che

Crisi Governo - Di Maio e Zingaretti faccia a faccia : Due ore di incontro tra i capigruppo di 5 Stelle e dem. D’Uva e Patuanelli (M5S): «Clima costruttivo». Marcucci (Pd): «No ostacoli sui temi ma M5s sia chiaro, stop ad ambiguità». Presto incontro Di Maio-Zingaretti. E Grillo rilancia Conte: «È un elevato»

Crisi Governo - l’appello di Brunetta a Salvini : “Facciamo centrodestra unito di Governo - ma no a sovranismo e propaganda da Papeete Beach” : Analisi della Crisi di governo, ai microfoni di Radio Radicale, per voce del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, che rivolge, nel finale, un monito e al contempo un appello al leader della Lega, Matteo Salvini. Il responsabile economico del partito di Berlusconi commenta la convulsa giornata di ieri: “Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda. E non mi pare che i principali protagonisti della Crisi di ...

Crisi di Governo - Zingaretti : “Conte faccia sbarcare i 151 tenuti ostaggio sulla Open Arms da Salvini. Priorità che ha la precedenza” : Nel giorno in cui sempre più segnali convergono nel far pensare che la Crisi di governo potrebbe risolversi con la formazione di una maggioranza alternativa e un nuovo esecutivo di legislatura, Nicola Zingaretti getta un amo al premier Giuseppe Conte. E il gancio sono i diritti umani, rappresentati dall’emergenza dei migranti a bordo delle navi ong in attesa che l’Italia e la Ue individuino una soluzione per farli sbarcare e ...

Salvini non faccia il fenomeno. Il fallimento del Governo è anche suo : Le coalizioni di governo sono bestiacce e si fa fatica a tenerle insieme (o a formarle) in tutto il mondo.Infatti Sanchez a Madrid non ci sta riuscendo (allo stato Podemos non vuole allearsi con i socialisti) e Netanyahu ha gettato la spugna (il suo ministro della Difesa Avidgor Lieberman gli ha negato il sostegno numericamente decisivo), con il risultato che Israele torna a votare dopo l’estate e la Spagna rischia di fare la stessa fine, ...

Crisi di Governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al Governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...