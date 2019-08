Fiorentina | Commisso si gode l’entusiasmo viola | “Ribery? Ho aperto la cassa e la stanno

Fonte : sportfair

(Di venerdì 23 agosto 2019) Il numero uno della societàha parlato dell’arrivo di Ribery e dell’entusiasmo che è riuscito a riportare a Firenze Laè entrata in un’altra dimensione, completamente diversa rispetto a quella in cui viaggiava prima. L’arrivo di Franck Ribery lo dimostra, così come quello di altri giocatori che hanno rinforzato la squadra di Montella. AFP/LaPresse Sul nuovo corsosi è soffermato colui che lo ha iniziato, ovvero il presidente Rocco, che ha parlato in occasione della presentazione dei nuovi principal sponsor per la stagione 2019-2020: “Ribery? Hola, e lausando. Siamo già arrivati a 24 mila abbonamenti, ce ne mancano mille e facciamo il record degli ultimi anni. In così poco tempo abbiamo riportato entusiasmo a Firenze, abbiamo altre due-tre settimane, speriamo di arrivare intanto a 25mila. Siamo al ...

