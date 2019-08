Fermento nel Pd

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019) Roma, 22 ago (AdnKronos) – “Noi abbiamo 5 punti, loro 10. Tutti e due siamo per lavorare a un governo forte e solo dopo per affrontare il voto. Bene, no?”. Uno dei mediatori, tra i più ottimisti, tra Pd e M5s enfatizza gli aspetti positivi della situazione. La trattativa ‘giallorossa’ ha fatto grandi passi in avanti, in parte inaspettati se si considera che fino a ieri i contatti erano andati avanti solo tra gli sherpa in via non ufficiale.Oggi l’ufficialità: alle 14 è previsto un incontro tra le delegazioni Pd e M5S finalizzato a verificare le chances per una nuova maggioranza in grado di sostenere un esecutivo ‘giallorosso’. I colloqui, si apprende da fonti parlamentari, si terranno in una sede ancora da definire, tra Camera e Senato. Dopo tanti giorni di ‘lavorio’ sottotraccia, già ieri i contatti sono diventati ...

