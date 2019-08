Al via il primo incontro tra 5S e dem Salvini | “Farò di tutto per evitare che il Pd

Crisi di governo - via alle trattative per il governo tra M5s e Pd. Oggi alle 14 il primo incontro tra i capigruppo – LA DIRETTA : È il giorno dell’incontro tra i capigruppo di M5s e Pd. Ancora ignoto il posto dove i grillini Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli e i dem Andrea Marcucci e Graziano Delrio (più i vicesegretari Andrea Orlando e Paola De Micheli) si siederanno attorno a un tavolo per iniziare a trattare. L’incontro è programmato alle 14. Dalle 8 e 40 il segretario Nicola Zingaretti e il suo vice Orlando sono nella sede del Nazareno dalle 8 e 40 ...

Premier League - il Liverpool parte con un poker : pratica Norwich archiviata già nel primo tempo : Quattro reti segnate tutte nel primo tempo per i Reds, che non lasciano scampo al Norwich al debutto nella nuova stagione di Premier League Il Liverpool comincia alla grande la nuova stagione di Premier League, la squadra di Klopp stende senza problemi il Norwich chiudendo la pratica già dopo quarantacinque minuti. I padroni di casa passano in vantaggio dopo sette minuti grazie all’autorete di Hanley, seguita prima del ventesimo dal ...

CorSport – Al via le cessioni del Napoli. Il primo dovrebbe essere Verdi : Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in uscita del Napoli che proprio in questi giorni dovrebbe mettere a segno i suoi colpi. Simone Verdi aspetta che arrivi l’esterno offensivo, poi potrà andare al Torino: la telefonata di domenica tra Cairo e De Laurentiis è servita per trovare un accordo (10 milioni di prestito, il 50% della futura vendita nel biennio o, nell’estate del 2021, altri 10 milioni per il riscatto). Resta ora da ...

Terme : al via il primo contratto di sviluppo di filiera : Roma, 7 ago. (Labitalia) - Sono state depositate oggi sulla piattaforma telematica del Mise le dom[...]

Terme - al via il primo contratto di sviluppo di filiera : Roma, 7 ago. (Adnkronos/Labitalia) – Sono state depositate oggi sulla piattaforma telematica del Mise le domande per il primo contratto di sviluppo, promosso da FederTerme/Confindustria (con la consulenza della società torinese Chintana Srl), che interessa un primo nucleo di aziende termali del Centro-Nord suddivise tra Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Veneto. Si tratta di quasi 60 milioni di investimenti nei prossimi tre anni, ...

New York per principianti : come organizzare il primo viaggio : Empire State Building Statua della Libertà Central Park Bryant ParkHigh Line National September 11 Memorial & MuseumWall StreetRoosvelt IslandBrooklyn e DumboChelsea MarketCi siamo: la valigia è pronta (siate pronti ad affrontare tutte le temperature), il passaporto ed ESTA sono entrambi validi e i dollari sono in borsa, il volo intercontinentale non ci spaventa, New York, insomma, ci aspetta. Se è la prima volta che visitate la Grande Mela ...

RISULTATI COPPA ITALIA/ Diretta gol live score : al via il primo incontro! - 1turno - : RISULTATI COPPA ITALIA: la Diretta gol live score delle partite, in programma oggi domenica 4 agosto e valide per il 1turno preliminare.

Dal primo ottobre non si venderanno più i biglietti e abbonamenti solo ferroviari per viaggiare tra Milano e Monza : Lo ha deciso la giunta regionale di centrodestra: si potranno usare solo i nuovi biglietti integrati, in certi casi a costi parecchio maggiori

Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Bahamas : il primo viaggio d’amore : Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo Magnini Bahamas, in viaggio con Giorgia Palmas e Filippo ...

Senato - via libera all’assegnazione del seggio vacante in Sicilia al primo dei non eletti del Movimento 5 Stelle in Umbria : Dopo una giornata di tensioni tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, il Senato ha approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni di Palazzo Madama sul seggio vacante in Sicilia, che spetterebbe al M5S ma che non aveva abbastanza candidati alle ultime politiche. La Giunta ha quindi deciso di assegnare il seggio in Senato al primo dei non eletti tra i Cinque Stelle che hanno corso in Umbria: la nuova senatrice è Emma Pavanelli, ...

Tour de France 2019 : le pagelle finali. Egan Bernal al primo trionfo - Alaphilippe show. Ottima Italia con Viviani - Trentin - Ciccone e NIbali : Un Tour de France 2019 davvero equilibrato fino alle ultime giornate di montagna: lo spettacolo non è mancato, la corsa è stata incertissima. A trionfare il terzo corridore più giovane nella storia: Egan Bernal. Andiamo a rivivere tutte le tappe di questa Grande Boucle con le pagelle finali di tutti i protagonisti. pagelle finali Tour de France 2019 Egan Bernal, voto 10: alla prima uscita da capitano in un grande giro porta subito a casa il ...

Scioperi sulle autostrade - primo weekend di agosto da incubo per i viaggiatori : Quattro ore di sciopero per domenica 4 e lunedì 5 agosto che potrebbero complicare la partenza degli automobilisti italiani che avevano scelto il primo fine settimana di agosto per partire per le vacanze. I sindacati comunicano che a fermarsi sarano gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposto alla 146.Continua a leggere

Golf femminile - The Evian Championship 2019 : Paula Creamer al comando in solitaria al termine del primo giro : Le stelle del panorama Golfistico internazionale al femminile sono tornate in campo sul percorso del Resort Golf Club di Evian-les Bains, in Francia, per il primo giro del The Evian Championship 2019, il quarto appuntamento della stagione dei Major, il primo in programma in Europa. Dopo le prime 18 buche la statunitense Paula Creamer si è portata al comando della classifica con uno score di -7. La 32enne californiana, già vincitrice dello US ...