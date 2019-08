Grandi navi | entro l’inverno via dal centro di Venezia | le Crociere andranno a Marghera

Venezia - le Grandi navi da crociera andranno a Marghera : Domani riunione tecnica per gestire il trasferimento delle grandi navi. Il traffico commerciale e industriale del porto vale 12 volte quello turistico

**Venezia : Toninelli - ‘in 2019 per molte Grandi navi disponibili banchine Fusina e Lombardia’** : Roma, 7 ago. (AdnKronos) – Dopo gli incontri con i terminalisti e con le compagnie croceristiche, “è emersa la disponibilitàÌ? delle banchine del Terminal Ro/Ro di Fusina e della banchina Lombardia del terminalista ‘Tiv’ ad ospitare fin da subito un congruo numero di grandi navi fino al termine della stagione 2019 ed un numero maggiore in maniera più strutturale per la prossima stagione crocieristica 2020”. Lo ...

Venezia : Zaia - ‘per Grandi navi la soluzione c’è - è quella del Comitatone - il canale dei Petroli’ : Venezia, 31 lug. (AdnKronos) – “La soluzione per le grandi navi c’è ed è quella decisa dal Comitatone del novembre 2017 per una viabilità alternativa a quella di oggi: portare le grandi navi sul canale dei petroli per arrivare poi a Marghera e scavare il canale Vittorio Emanuele che servirà alle navi di piccole e medie dimensioni che poi andranno alla vecchia Marina”. Così il governatore del veneto, Luca Zaia oggi ...

Venezia - no alle Grandi navi : la città rischia di diventare un enorme albergo : di Lidia Fersuoch * Europa Nostra e Italia Nostra hanno presentato al World Heritage Committee (organismo dell’UNESCO) riunito a Baku un dossier preparato dalla Sezione locale per confutare il Report del sindaco di Venezia sulla situazione della Laguna e le soluzioni all’annosa questione delle grandi navi. Il sito Venice and its Lagoon infatti è sotto osservazione a seguito della richiesta di Italia Nostra, formulata nel 2011, di inserimento ...

L’ideona di Venezia : sì alle Grandi navi ma ai bambini si vietano il pallone e nascondino : Nella rubrica Colpi di sole, sul Fatto Quotidiano, Ferruccio Sansa definisce ironicamente un'”ideona” l’ordinanza del sindaco Brugnaro che ha pensato di vietare il gioco del nascondino e quello della campana ai maggiori di 12 anni. Mentre consente ancora l’attracco delle grandi navi nel porto Veneziano. Dopo la delibera contro le prostitute, ironizza Sansa, la battaglia contro il degrado della città portata avanti dalla ...

Venezia - Toninelli : “Presto riduzione graduale delle Grandi navi” : “Molto presto metteremo in campo una riduzione graduale. In ogni caso, daremo ai Veneziani una prospettiva certa dopo anni in cui i ‘bravi’ della politica non hanno dato risposta alcuna“: lo ha dichiarato al “Corriere della Sera” il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli in merito alla situazione delle grandi navi che passano dalla Giudecca e dal bacino di San Marco. Del problema delle ...

Grandi navi a Venezia : “Si è sfiorato il disastro forse più della volta precedente. Prima o poi capiterà l’incidente” : Il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul caso Grandi navi a Venezia ha dichiarato: “Questo ultimo episodio è ancora più incredibile dell’altro perché la nave è stata lasciata partire pur essendo ampiamente prevista una situazione ...

Grandi navi a Venezia : Toninelli annuncia una riduzione graduale : "I provvedimenti che abbiamo già preso sono stati decisivi" e "il rimorchiatore ha probabilmente evitato una collisione. Prestissimo avrete novità sia rispetto alla soluzione temporanea sia sulla scelta del progetto definitivo per il terminal crocieristico". Lo assicura in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a proposito delle Grandi navi a Venezia. "Abbiamo due studi ...

Grandi navi - incidente sfiorato a Venezia : io - scrittore - non trovo le parole per raccontarvi ciò che ho visto : Roberto Ferrucci, Veneziano, è l'autore del video diventato virale che ritrae la Costa Deliziosa mentre sfiora la banchina e uno yacth ormeggiato durante la tempesta in Bacino San Marco: "Le crociere in laguna vanno fermate prima che sia tardi"

Grandi navi - incidente sfiorato; il sindaco di Venezia attacca : la colpa è del ministro Toninelli : "La responsabilità è di chi non ha deciso in questi mesi, il tempo dell'attesa è finito". Replica il ministro delle Infrastrutture: "Brugnaro al solito straparla, vicini a soluzione"

Grandi navi a Venezia - Brugnaro contro Toninelli : “Responsabilità è tua. Il tempo dell’attesa è finito - quando la soluzione?” : La “responsabilità maggiore” dell’incidente sfiorato che, domenica sera, ha coinvolto la nave Costa Deliziosa nel canale della Giudecca e “di quello che potrà accadere in futuro” è “di chi non ha deciso in questi mesi”. Tradotto: il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, se la prende con il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, perché – dice il primo cittadino – è lui che “ha ...

Alessandra Moretti - grottesco mix tra ong e Grandi navi a Venezia : l'attacco a Matteo Salvini : Ma che c'azzecca?, direbbe Antonio Di Pietro. L'ex pm di Mani Pulite però non c'entra niente. Il "che c'azzecca?" è tutto da riferirsi a una presa di posizione di Alessandra Moretti, la piddina, la quale su Facebook si produce in un mix strampalato tra le navi delle ong e le grandi navi che tanti di

Grandi navi a Venezia : ci vuole una tragedia per cambiare le cose? : Ieri a Venezia si è rischiata l’ennesima tragedia, legata al solito via vai delle navi da crociera in laguna. Durante una tempesta, la Deliziosa di Costa Crociere ha sbandato, sfiorando tanto la banchina quanto alcune imbarcazioni che le si trovavano davanti. I rimorchiatori sono poi riusciti a raddrizzarla, mentre la pioggia battente e i tuoni erano coperti dalle sirene di emergenza della nave, che segnalavano la situazione di pericolo. Questo ...