Amazzonia in fiamme | ma Bolsonaro accusa ong

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro dà la colpa alle Ong : Il polmone del pianeta è in sofferenza. L’Agenzia spaziale brasiliana (Inpe) ha registrato 72.000 incendi in Amazzonia

L'Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE) ha comunicato che dall'inizio dell'anno ad oggi nella foresta Amazzonica sono stati registrati circa 73mila incendi, l'83 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno del 2018. Il dato diramato dall'ente brasiliano sottolinea il dramma vissuto dal "polmone verde" del pianeta, sottoposto a un processo di disboscamento senza precedenti.