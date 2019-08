Vuelta a España 2019 | gli stipendi degli uomini di classifica Fabio Aru il più ricco

Vuelta a España 2019 - le 22 squadra ai raggi X : rose - capitani e gregari : Mancano appena tre giorni all’inizio della Vuelta a España 2019. Ormai tutte le squadre hanno rivelato le rose con cui si presenteranno al via della corsa spagnola. Andiamo a scoprirle una ad una. Ag2r la Mondiale: François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Chevrier, Silvan Dillier, Dorian Godon, Quentin Jauregui, Pierre Latour, Clement Venturini Ag2r con due punte: da un lato Venturini per le volate e dall’altro Latour per la ...

Vuelta a España 2019 : due modi per vederla in tv e streaming. La guida completa con Eurosport e DAZN : Manca sempre meno alla partenza della Vuelta a España 2019, terza ed ultima corsa a tappe di primo piano del calendario ciclistico internazionale che segue come di consueto il Giro d’Italia e il Tour de France. Diversi corridori di primo piano si daranno battaglia sulle strade iberiche per contendersi il successo finale e per succedere nell’albo d’oro al britannico Simon Yates. Il percorso si presenta piuttosto impegnativo: la cronometro a ...

Vuelta a España 2019 : gli outsider. Da Kruijswijk a Fuglsang - i reduci dal Tour possono far bene : Manca ormai sempre meno dalla grande partenza della Vuelta a España 2019: sabato il via da Salinas de Torrevieja con una cronometro a squadre. Ieri siamo andati ad illustrare i quattro possibili favoriti in chiave vittoria finale, oggi andiamo a scoprire chi proverà a far saltare il banco, alcuni outsider di lusso da considerare assolutamente in chiave podio. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Purtroppo per lui, ma ...

Vuelta a España 2019 : la startlist e l’elenco dei partecipanti. Fabio Aru la punta azzurra : Si avvicina il momento del terzo Grande Giro della stagione: la Vuelta a España 2019, che si correrà da sabato 24 agosto a domenica 15 settembre. Vivremo una sfida spettacolare per la conquista della maglia rossa, con i corridori che dovranno affrontare 21 tappe per un totale di 3290,7 km. Sarà un percorso molto duro visto che saranno presenti ben nove tappe di montagna, oltre ad altre quattro collinari insidiose. Spazio poi anche a sei tappe ...

Vuelta a España 2019 : Enrico Battaglin - l’uomo più veloce per le speranze azzurre : L’ormai imminente Vuelta a España 2019 avrà al via diversi velocisti di tutto il panorama ciclistico internazionale, ma sfortunatamente, a livello italiano, le risorse scarseggiano, e le possibilità di vittorie di tappa in volata sono decisamente poche. L’unica speranza azzurra è riposta nel vicentino Enrico Battaglin, l’uomo più veloce della spedizione italiana in terra iberica. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, ...

Vuelta a España 2019 : il percorso e l’altrimetria delle 21 tappe. Tutte le frazioni di salita - cronometro e per le volate : Tutto pronto per la partenza della Vuelta a España 2019: sabato subito una cronometro a squadre per assegnare la prima Maglia Rossa. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso con l’altimetria di Tutte le 21 tappe dell’ultimo grande giro stagionale. 24/08 Tappa 1 Salinas de Torrevieja – Torrevieja 13.4 km cronometro a squadre 25/08 Tappa 2 Benidorm – Calpe 199 km Collinare 26/08 Tappa 3 Ibi. Ciudad del Juguete ...

Vuelta a España 2019 : i velocisti. Bennett - Degenkolb - Jakobsen e Gaviria super favoriti per gli sprint : Sarà una Vuelta a España 2019 tremendamente selettiva, ricca di tappe insidiose, ma comunque sia lo spazio per i velocisti è assicurato. La corsa iberica partirà sabato 24 da Salinas de Torrevieja e terminerà domenica 15 settembre a Madrid, quella che sarà senza ombra di dubbio la frazione regina per gli sprinter del gruppo della Vuelta. Con DAZN segui la Vuelta di Spagna IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Il primo indiziato è sicuramente uno dei ...

Vuelta a España 2019 : Peter Sagan dà forfait - affinerà la condizione in vista del Mondiale tra Amburgo e le classiche canadesi : Niente Vuelta a España per Peter Sagan. Lo slovacco, provato da una stagione intensa e dal sapore agrodolce, ha deciso di optare per un lungo periodo di stacco, dopo la fine del Tour de France, prima di iniziare la caccia al quarto Mondiale. L’alfiere della Bora-Hansgrohe, dunque, tornerà ad attaccare il numero alla schiena solo il 25 di agosto, in occasione della Cyclassics Hamburg. Dopodiché, in seguito alla partecipazione alla classica ...

Vuelta a España 2019 : il montepremi. Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Cifre basse rispetto a Giro d’Italia e Tour de France : La Vuelta di Spagna si conferma la grande corsa a tappe più “povera”, il montepremi complessivo tocca quota 1,12 milioni di euro cioè è ben lontano dai 1,5 milioni messi in palio al Giro d’Italia e ai 2,3 milioni della borsa del Tour de France. Il vincitore guadagnerà 150mila euro, cioè poco più della metà della Corsa (265mila euro) e meno di un terzo della Grande Boucle (500mila euro). Sono previsti premi per i primi 20 della ...

Vuelta a España 2019 - chi parteciperà? Tutti i favoriti - le stelle e gli assenti. L’Italia si affida a Fabio Aru - Carapaz per il bis - out Bernal e Thomas : La Vuelta a España 2019 scatterà sabato 24 agosto, il terzo Grande Giro della stagione si preannuncia altamente spettacolare grazie a un percorso durissimo che impegnerà seriamente Tutti i ciclisti al via. Diamo uno sguardo a chi sono i favoriti per il successo, le varie stelle dell’evento e i tanti assenti. I favoriti PER LA VITTORIA DELLA Vuelta DI SPAGNA: Richard Carapaz si presenta da trionfatore del Giro d’Italia, ...

Vuelta a España 2019 : i favoriti. Carapaz-Quintana per la Movistar - occhio a Roglic e Lopez : Tutto pronto per la Vuelta a España 2019: il terzo grande giro stagionale parte sabato con una cronosquadre da Salinas de Torrevieja. Assenti tanti dei big internazionali, non c’è neanche il detentore del titolo, Simon Yates. Livello che in ogni caso resta piuttosto alto per la startlist: abbiamo individuato quattro grandi favoriti della vigilia che andranno a giocarsi la Maglia Rossa. Una coppia d’assi per la Movistar che schiera ...

Vuelta a España 2019 - Team Ineos senza Bernal - Thomas e Sivakov. Squadra senza stelle - Geoghegan Hart la possibile rivelazione : Dopo aver piazzato una spettacolare doppietta al Tour de France con Egan Bernal trionfatore davanti a Geraint Thomas, il Team Ineos si presenterà alla Vuelta di Spagna senza i big. La corazzata britannica ha deciso di non schierare i propri pezzi da novanta nel terzo Grande Giro della stagione che scatterà sabato 24 agosto, un po’ come era successo al Giro d’Italia dove l’ex Team Sky non portò i suoi fuoriclasse e si affidò a ...

Vuelta a España 2019 - Nairo Quintana e un ruolo da definire : il vero capitano della Movistar sarà Carapaz? : In casa Movistar, ormai, è prassi affacciarsi ai grandi giri con più di un capitano designato e anche all’imminente Vuelta la situazione non sarà diversa. Il team diretto da Eusebio Unzué, infatti, partirà con due punte: Richard Carapaz e Nairo Quintana. Alle loro spalle, peraltro, ci sarà, ancora una volta, Alejandro Valverde, con un ruolo a metà tra il gregario e il battitore libero, come al Tour de France. Gli attuali rapporti di forza ...