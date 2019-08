Open Arms | migranti sbarcati | nave sequestrata Salvini | Sarò denunciato per

Fonte : blogo

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo sbarco deisalvati dallaè completato. Durante la notte tutte le persone che sono state salvate venti giorni fa hanno potuto finalmente toccare terra dopo che la Procura di Agrigento ha disposto lo sbarco immediato e il sequestro della"per evitare che il reato sia portato a ulteriori conseguenze". Il reato è quello previsto dall'articolo 328 del Codice Penale che punisce "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere computo senza ritardo" e la punizione prevista è la reclusione dai sei mesi ai due anni. Per ora l'indagine per questo reato è aperta a carico di ignoti per omissione e rifiuto di atti d'ufficio in quanto non è stata immediatamente rispettata la decisione del Tar che, ...

BrunoVespa : Dal Fatto - lumorisi : ?? #Salvini d’urgenza al @Viminale: Ong Open Arms: altro sbarco, altro processo? Io non ho paura, orgoglioso di dife… - nzingaretti : Il caso Open Arms è sempre più drammatico. Il Governo faccia di tutto per salvare le vite umane in pericolo. -