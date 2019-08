Mercato Juventus | scambio Emre Can-Rakitic | ora cambia tutto!

Luciano Moggi - le pagelle a Juventus e Napoli : "Cosa stanno sbagliando sul Mercato" : La stagione calcistica 2019/20 parte con le squadre senza un' identità precisa, visto che il mercato chiuderà il 2 settembre. Seguendo una certa logica, legata a quanto fatto fino ad oggi dalle società, cercheremo di intravedere quali potranno essere gli esiti di questo torneo che si annuncia però d

CalcioMercato Juventus : contatti con il Barcellona per Mandzukic - Rakitic e Miranda : Il Calciomercato della Juventus guarda a Barcellona per piazzare due esuberi. I nomi più caldi al momento sul fronte spagnolo sono quelli di Mario Manduzkic ed Emre Can. Entrambi non rientrano nei piani di Sarri per la prossima stagione e sono tentati dall’avventura in Spagna. I blaugrana per provare a convincere Paratici, volato in Catalogna negli scorsi giorni, sono pronti ad inserire negli affari almeno due contropartite. Secondo Corriere ...

CalcioMercato Juventus - resta incerto il futuro di Dybala : il Paris Saint-Germain ‘bloccato’ da… Neymar : Nel caso in cui i parigini non dovessero affondare il colpo, Dybala rimarrebbe a Torino per giocarsi le proprie carte con Maurizio Sarri Il futuro di Paulo Dybala al momento è tutt’altro che definito, l’argentino non è certo di rimanere alla Juventus, ma le pretendenti scarseggiano così come il tempo per imbastire una simile cessione. AFP/LaPresse L’unico club che ha mostrato interesse per la Joya è il Paris ...

Mercato Juventus - da Mandzukic a Matuidi : 3 cessioni per il grande colpo : Mercato Juventus – Prima dell'ultimo colpo in entrata la priorità della dirigenza resta quella di sfoltire la rosa. Tra i partenti c'è Daniele Rugani, che non è stato più impiegato da Sarri nelle ultime uscite amichevoli. Il difensore è accostato al Monaco e soprattutto alla Roma. L'ex Empoli, che alla Juventus percepisce uno stipendio sui 3 milioni a stagione, avrebbe già dato la

CalcioMercato Juventus News/ Matuidi non demorde : 'Il lavoro è...' - Ultime notizie - : Calciomercato Juventus News: Ultime notizie sulle trattative dei bianconeri. Il centrocampista francese pensa solo a far bene in allenamento.

Juventus - per CalcioMercato.com se salta Icardi pronto il piano B : Dembelé del Lione : La Juventus prosegue il suo lavoro in attesa della prima giornata di Serie A, prevista per sabato 24 agosto alle ore 18:00 a Parma. A tenere banco in questi giorni però è il calciomercato, che chiuderà ufficialmente il 2 settembre. Non sono esclusi quindi clamorosi acquisti anche nelle ultime ore di mercato, con la Juventus che sta lavorando soprattutto sulle cessioni prima dell'eventualità di investire ulteriormente in altri acquisti. A rischio ...

CalcioMercato - le trattative : bombe clamorose sulla Juventus - Maxi Lopez può tornare in corsa - innesto del Verona : Ultimi giorni clamorosi di Calciomercato, le trattative sono entrate nella fase decisiva e sono in arrivo importanti novità soprattutto per le big del campionato. Una di queste è sicuramente la Juventus e gli ultimi aggiornamenti arrivano direttamente dall’estero. I bianconeri sono al lavoro in uscita ma l’intenzione è quella di completare la rosa con un altro difensore ed un attaccante. La Juventus è al lavoro con il ...

Dal Brasile una bomba di Mercato : la Juventus interessata a Neymar - i dettagli : E se la Juventus fosse interessata a Neymar? Dal Brasile la clamorosa bomba di mercato Neymar non conosce ancora il suo futuro: il calciatore brasiliano ha espresso ormai da tempo al PSG il desiderio di tornare a vestire la maglia del Barcellona, ma il club francese non ha ancora trovato condizioni soddisfacenti per lasciarlo andare. La squadra parigina vuole, oltre ad una sostanziosa cifra, anche una valida alternativa a Neymar, per ...