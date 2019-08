Libri scolastici sempre più cari | la soluzione di genitori e studenti per risparmiare

Libri scolastici : le adozioni dei libri di testo per l’anno 2019-2020 : Per il ritorno a scuola nell'anno scolastico 2019-2020 è già possibile prendere visione delle adozioni dei libri scolastici, in modo da sapere quali libri di testo acquistare e avere il tempo per comprarli tutti con calma e senza confusione. Ecco dove e come è possibile vedere già da adesso le adozioni dei libri di testo per l'anno 2019-2020, per le scuole elementari, medie e superiori.Continua a leggere