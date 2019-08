Il funerale di Diabolik tra ultras e neofascisti | altro che evento privato

Omicidio Diabolik - accordo per funerale : 21.53 Trovato l'accordo tra questura e famiglia Piscitelli per i funerali dell'ultras della Lazio ucciso a Roma il 7 agosto al parco degli Acquedotti. Le esequie di Fabrizio Piscitelli, è stato deciso, si terranno al Santuario del Divino Amore con un massimo di 100partecipanti alla cerimonia funebre. Resterebbe, tuttavia, attiva la prescrizione sulla formula del rito, "funerale privato", mentre resta da stabilire il giorno e l'ora.

funerale Diabolik - Codacons : chiediamo di aprire indagine per danno erariale : Roma – “Il Codacons chiede alla Corte dei Conti di aprire un’indagine per danno erariale alla luce di quanto avvenuto oggi a Roma, dove un imponente schieramento di poliziotti e’ stato messo in campo in vista del Funerale di Fabrizio Piscitelli, l’ex-ultras della Lazio assassinato nei giorni scorsi”. Cosi’ in una nota il Codacons. “Peccato che l’impiego di un cosi’ massiccio ...

Salta il funerale di Diabolik. La famiglia : "Ne vogliamo uno normale" : Luca Sablone La famiglia diserta le esequie: "Non faremo funerali finché non ci daranno la possibilità per farne uno con gli amici" Non c'è pace per Diabolik, il capo degli Irriducibili della Lazio morto sei giorni fa in seguito a un agguato nel Parco degli Acquedotti. Ora tiene banco la questione funerale: la Questura ha deciso di prendere una serie di provvedimenti con tutte le cautele atte ad assicurare la tutela dell'ordine ...

Le polemiche intorno al funerale di "Diabolik" : Il Tar ha rigettato la richiesta dei familiari di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio ucciso mercoledì scorso con un colpo di pistola alla nuca, di annullare l'ordinanza della Questura di Roma che ha disposto funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio per "motivi di sicurezza". La richiesta era stata fatta dopo che una lettera di Angela Piscitelli, sorella di Fabrizio, l'ex capo ultras della Lazio ...

funerale Diabolik - Tar respinge ricorso : saranno in forma privata : Roma – Il Tar del Lazio ha respinto la richiesta della famiglia di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo degli Irriducibili della Lazio ucciso la settimana scorsa e piu’ noto come Diabolik, di ottenere i funerali del loro congiunto in forma pubblica dopo il divieto della Questura per motivi di ordine pubblico. Le esequie, previste probabilmente domani mattina all’alba al cimitero Flaminio, dovrebbero tenersi dunque in forma ...

Figlia Diabolik : domani non ci presenteremo al funerale : Roma – “domani noi non ci presenteremo!”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook Giorgia, la Figlia di Fabrizio Piscitelli, in arte Diabolik, in merito ai funerali del padre, ucciso la settimana scorsa, che si terranno domani mattina al cimitero Flaminio. L'articolo Figlia Diabolik: domani non ci presenteremo al funerale proviene da RomaDailyNews.

Omicidio Diabolik - ricorso bocciato : funerale sarà privato : Roma, 12 ago. (Adnkronos) – Il Tar ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia Piscitelli contro l’ordinanza firmata da questore di Roma che impone ”per ragioni di ordine pubblico” i funerali in forma privata domani alle 6 di mattina al cimitero Flaminio. Lo conferma all’Adnkronos Rita, la moglie di Fabrizio Piscitelli.Nel frattempo è stato deciso che verrà risentito l’autista cubano che ...

Diabolik - striscione per funerale pubblico in sede Irriducibili : Roma, 11 ago. (AdnKronos) – di Silvia Mancinelli“La morte è uguale per tutti… il funerale anche! Salutare Fabrizio è un nostro diritto!”. E’ quanto scritto in uno striscione affisso stamattina in via Amulio, zona Tuscolana, davanti alla sede degli Irriducibili Lazio che firma la frase a breve, fanno sapere all’Adnkronos fonti vicine alla tifoseria, visibile in tutta Italia. Una forma di protesta, fin ...