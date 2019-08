Gamescom 2019 | Chernobylite torna a mostrarsi nel nuovo gameplay trailer dedicato alla

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019)è ilgioco survival horror sviluppato da The Farm 51, studio che probabilmente ricorderete per Get Even, ambientato all'interno della Zona di Esclusione (o Zona di Alienazione) di Chernobyl.Lo studio è stato tra i protagonisti dellacon un nuovissimo. Invece di concentrarsi sugli spettri che aleggiano nella Zona di Esclusione, questa volta il video si focalizza sull'obiettivo del giocatore di trovare la propria fidanzata scomparsa nell'area ostile intorno a Chernobyl.Il gioco, attualmente, ha anche una pagina Steam, mentre l'uscita è in programma per questo autunno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Leggi altro...

