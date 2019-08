Anche Ms Marvel sarà presente in Marvel' s Avengers?

Millie Bobby Brown nel cast di The Eternals - dopo Richard Madden Anche la Eleven di Stranger Things abbraccia la Marvel : Millie Bobby Brown non è solo la Eleven di Stranger Things. Secondo quanto riporta Variety, l'attrice 15enne è entrata a far parte del cast del cinecomic The Eternals, il film Marvel atteso nei cinema americani nel 2020. La pellicola, diretta da Chloe Zhao, è sicuramente uno dei progetti legati alla Fase 4 del MCU più interessanti tra quelli in lavorazione dalla Casa delle Idee. La conferma ufficiale, in ogni caso, arriverà solo durante il ...