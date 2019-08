Seminari di Erice sulle emergenze planetarie

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Un gruppo di esperti scientifici (panel) per lo studio delle interconnessioni tra Salute e Ambiente è stato creato ad, in seno aiinternazionali. Si tratta di una sinergia tra diverse discipline scientifiche, che ha l’obiettivo di studiare gli effetti dell’inquinamento ambientale sull’uomo. “Il panel – spiega Franco Buonaguro dell’Istituto nazionale tumori di Napoli di Napoli – potrà dare risposte, concrete e precise, sui reali effetti nocivi della “terra dei fuochi”. Ai, aperti oggi dal professor Antonino Zichichi, partecipa, come osservatore, assieme a 114 scienziati di 29 Paesi, il comandante in seconda della Guardia di Finanza, generale di corpo d’armata Edoardo Valente. L'articolodiMeteo Web.

paolocentofanti : Erice: seminari internazionali sulle emergenze planetarie - Fede e Ragione - Srmedia_info : Erice: seminari internazionali sulle emergenze planetarie - zazoomnews : Sicilia: al via a Erice i Seminari internazionali emergenze planetarie - #Sicilia: #Erice #Seminari -