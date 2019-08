“Se con noi il M5S ha dimezzato i consensi | con il Pd li azzererebbe” | dice Romeo

“Sembra tuo figlio!”. Barbara D’Urso in vacanza con ‘lui’ e volano commenti feroci : Barbara D’Urso, e ora più di qualcuno comincia a ipotizzare che con “lui” ci sia più di un’amicizia. La regina di Mediaset presto tornerà al timone dei suoi programmi e mentre i fan non vedono l’ora che ricomincino Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice si gode ancora un po’ di relax al mare. Non da sola, però. Con lei c’è ancora Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a ...

Brexit - Londra conferma : “Senza accordo - stop a libera circolazione persone” : Londra, 19 ago. (AdnKronos) – In caso di dalla Ue il prossimo 31 ottobre, il governo britannico metterà fine “immediatamente” alla libera circolazione delle persone. Lo ha fatto sapere una portavoce di Downing Street, in quello che appare come un irrigidimento delle posizioni rispetto al precedente esecutivo di Theresa May, che aveva previsto “un periodo di transizione” in caso di no deal. “La libera ...

Richard Gere : “Se Salvini spendesse del tempo con i migranti cambierebbe la sua visione” : “Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione”. Risponde così Richard Gere in un’intervista al Corriere della Sera, interrogato sulla posizione anti-immigrazione di Matteo Salvini. L’attore americano, salito a bordo dell’Ong Open Arms per dare sostegno ai migranti, critica il leader della Lega:“Lui fa di ...

Richard Gere : “Se Salvini spendesse del tempo con con i migranti cambierebbe la sua visione” : “Se il vostro ministro spendesse del tempo con quelle persone, ascoltasse le loro storie, i loro traumi familiari, cambierebbe la sua visione”. Risponde così Richard Gere in un’intervista a Il Corriere della Sera, interrogato sulla posizione anti-immigrazione di Matteo Salvini. L’attore americano, salito a bordo dell’Ong Open Arms per dare sostegno ai migranti, critica il leader della Lega:“Lui fa di ...

“Down come tuo padre” - hater contro il piccolo Leone e Fedez replica : “Sei un cog**one” : I leoni da tastiera sono avvisati, Fedez non ha intenzione di voltarsi dall'altra parte. A maggior ragione se l'oggetto dell'attacco è il piccolo Leone, primogenito del cantante e di Chiara Ferragni. Ne sa qualcosa l'utente che in queste ore ha pubblicato un commento inaccettabile sul profilo Instagram di Fedez. L'hater, che poi si è giustificato parlando di uno scherzo, ha menzionato la Sindrome di Down come fosse un insulto, rendendo le sue ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

MotoGp – Dal rapporto con la politica alla voglia di formare una famiglia - Valentino Rossi ammette : “Serve la donna giusta - ma…” : Valentino Rossi oltre la MotoGp, dal rapporto con la politica alla voglia metter su famiglia: il Dottore sincero La settimana di pausa dopo le fatiche del Gp d’Austria sta per terminare. I piloti della MotoGp si godono gli ultimissimi giorni di relax prima di tornare in pista per il Gp di Silverstone, dove ci sarà il grande e attesissimo ritorno di Jorge Lorenzo. Intanto, ad attirare l’attenzione è Valentino Rossi, con delle ...

Conte a Salvini : “Sei sleale - ossessionato dai migranti. La politica non è potere” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha attaccato con un post su Facebook il Ministro degli Interni Matteo Salvini. Per il premier la gestione del caso Open Arms è stato un "esempio di sleale collaborazione, l'ennesima a dire il vero, che non posso accettare".Continua a leggere

Ancona - picchia la nonna 77enne afferrandola per il collo e la minaccia : “Sei già morta” : Un giovane disoccupato di 27 anni è stato arrestato a Falconara Marittima (Ancona) per maltrattamenti in famiglia. A chiamare i carabinieri, dopo anni di minacce, è stata la nonna. Nel maggio scorso il giovane violento aveva afferrato per il collo l'anziana 77enne per poi colpirla con una testata sul mento. Il giovane, disoccupato da sempre, vive dei soldi che riceve dall'anziana e dai propri genitori. Una brutta storia di minacce e ...

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “Senso di responsabilità” : “Governo con il M5s? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

“Se aumenta l’IVA sarà un salasso anche per le famiglie con animali” : “Sono giorni importanti per capire se dal prossimo anno aumenterà l’IVA. Secondo uno studio delle associazioni di tutela dei consumatori se l’IVA dovesse subire il massimo aumento arrivando al 25,2% ogni famiglia italiana avrebbe un salasso fino a 1.000 euro l’anno“: lo riporta in una nota l’associazione animalista AIDAA. “Il centro studi di Italia Animali ed Ambiente in collaborazione con AIDAA ha fatto ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella : “Selvaggia? C’è poco da scherzare” : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere A cinque mesi dal primo bacio Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi vanno a convivere. Ad annunciarlo lo stesso Lenticchio in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. La sportiva, che è stata tentatrice a Temptation Island 2017 e poi corteggiatrice di Mattia Marciano a Uomini e Donne, ha […] L'articolo Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella: ...

Matteo Salvini - Lorenzo Fragola fuori controllo su Twitter : “Sei una Mer..”. Lui risponde così : Matteo Salvini ancora al centro dell’attenzione mediatica e social. Questa volta il vicepremier non è protagonista in prima persona, ma viene chiamaato in causa da un tweet in cui viene insultato. Un tweet, insomma, che nessuno si aspettava. E a scriverlo, lasciando molti utenti esterrefatti, è Lorenzo Fragola, il cantante, già vincitore dell’ottava edizione di XFactor. Fragola, nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, ha scritto un ...