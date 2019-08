Rimborso Iva non dovuta | domanda | scadenza | prescrizione

Rimborso Irap 2019 : quando avviene - modalità - dichiarazione integrativa : Rimborso Irap 2019. Il presupposto, per l’assoggettamento all’Irap è l’esercizio abituale, di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla prestazione di servizi, nonché l’attività (istituzionale o commerciale) esercitata da società, enti, organi, ed Amministrazioni dello Stato. L’Irap è determinata su base regionale, applicando le previste aliquote al valore della produzione netta, ...

Privacy - via libera del Garante sul Fondo indennizzo risparmiatori per inviare le richieste di Rimborso : Via libera del Garante della Privacy al decreto riguardante il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir), strumento per presentare per via informatica le domande di rimborso per i circa 300mila piccoli investitori coinvolti nei dissesti bancari del periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017. Il parere dell’authority è arrivato in tempi record, visto che la richiesta formale era giunta al ieri dal Mef. L’Autorità aveva fatto sapere sabato ...

Posticipato il concerto di Calcutta al Festival di Majano - nuova data e Rimborso dei biglietti : Il concerto di Calcutta al Festival di Majano è stato riprogrammato. Inizialmente in programma per sabato 26 luglio, il live verrà recuperato domenica 4 agosto. I biglietti acquistati restano validi per il nuovo appuntamento, chi volesse potrà invece chiedere il rimborso dei titoli acquistati secondo le modalità indicate. A causa di una bomba d'acqua che si è abbattuta su Majano, impedendo lo svolgimento in sicurezza dell'evento, il concerto ...

Fisco : Utu - in Italia per lanciare 1a soluzione mobile al mondo per Rimborso Iva : Roma, 12 lug. (LabItalia) - Utu lancia la prima soluzione mobile al mondo per il rimborso dell'Iva [...]

Rimborso dei biglietti per Home Festival dopo la cancellazione di 8 concerti - come e quando richiederlo : Al via il Rimborso dei biglietti per l'Home Festival di Venezia. In seguito alla cancellazione di alcuni degli eventi più attesi dell'edizione e alle conseguenti polemiche social, l'organizzazione fa un passo indietro e conferma la possibilità di chiedere il Rimborso del biglietto acquistato nel caso in cui il concerto di interesse dovesse essere tra quelli eliminati dal calendario. I concerti annullati sono quelli di PHEX TWIN, JON HOPKINS, ...