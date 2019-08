Renzi:Conte ok, meglio se parlava prima

si dimette.Il suo governo ha fallito,ma il premier lascia con stile" ha dettoal Senato dopo l'intervento disulla crisi del governo. "Abbiamo apprezzato le sue parole sullo stile istituzionale,ma avremmo preferito le pronunciasse",ha aggiunto rivolto a,sottolineando la preoccupazione per il "clima di odio"diffuso nel Paese e i rischi per le conseguenze di un aumento dell'Iva.E rivolto ai 5S: "Non so se in nome della responsabilità voteremo lo stesso governo, sono certo che io non ne farò parte".(Di martedì 20 agosto 2019)