Migranti | equipaggio Open Arms abbraccia ogni naufrago che lascia la nave

Migranti - Sea Eye : 'L'equipaggio Alan Kurdi ha tratto in salvo 40 persone da un gommone' : Arrivano nuovi aggiornamenti sulla vicenda Alan Kurdi, la nave della Ong Sea Eye che nella giornata di mercoledì 31 luglio ha tratto in salvo 40 Migranti naufragati al largo della Libia. Il portavoce dell’Ong tedesca Barbara Held, fa sapere che presto chiederanno alle autorità competenti la possibilità di attraccare in un porto sicuro; quello più accreditato è quello di Lampedusa, in quanto è il luogo geograficamente più vicino. Salvini vieta ...

Migranti : Lo Curto (Udc) - 'titolo di Cavalieri della Repubblica per equipaggio Giarratano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - "Il capitano e l’equipaggio del peschereccio agrigentino 'Accursio Giarratano' meritano una decorazione da Cavalieri della Repubblica". A dirlo è il capogruppo dell'Udc all’Ars Eleonora Lo Curto che questa mattina ha partecipato, a Palazzo dei Normanni, alla consegna d

Migranti : Lo Curto (Udc) - ‘titolo di Cavalieri della Repubblica per equipaggio Giarratano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – “Il capitano e l’equipaggio del peschereccio agrigentino ‘Accursio Giarratano’ meritano una decorazione da Cavalieri della Repubblica”. A dirlo è il capogruppo dell’Udc all’Ars Eleonora Lo Curto che questa mattina ha partecipato, a Palazzo dei Normanni, alla consegna dell’encomio al comandante e ai membri dell’equipaggio che nei giorni scorsi hanno ...

Migranti : encomio Ars a comandante e equipaggio 'Accursio Giarratano' (2) : (AdnKronos) - "E' l'omaggio che come Commissione Sanità - ha detto La Rocca Ruvolo - abbiamo voluto rendere a questi uomini che non definiamo eroi ma uomini comuni che hanno scelto di salvare vite umane". Nella targa consegnata al comandante si legge: "Per il grande senso di responsabilità e umanità

Migranti : encomio Ars a comandante e equipaggio 'Accursio Giarratano' : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) - Un encomio all'armatore, al comandante e all'equipaggio del peschereccio di Sciacca 'Accursio Giarratano' per aver soccorso, nei giorni scorsi, nelle acque internazionali a largo di Malta, 50 Migranti. A decidere il riconoscimento, che è stato consegnato questa mattina

Migranti : encomio Ars a comandante e equipaggio ‘Accursio Giarratano’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Un encomio all’armatore, al comandante e all’equipaggio del peschereccio di Sciacca ‘Accursio Giarratano’ per aver soccorso, nei giorni scorsi, nelle acque internazionali a largo di Malta, 50 Migranti. A decidere il riconoscimento, che è stato consegnato questa mattina a Palazzo dei Normanni, il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e la commissione Sanità presieduta da ...

Migranti : cittadinanza Palermo a equipaggio peschereccio Accursio Giarratano : Palermo, 30 lug. (AdnKronos) - cittadinanza onoraria di Palermo per l'equipaggio e l'armatore della 'Accursio Giarratano', il peschereccio che nei giorni scorsi ha salvato 50 Migranti a largo di Malta. Ad annunciarlo è stato il sindaco Leoluca Orlando che consegnerà il riconoscimento al comandante e

Nave Alex sotto sequestro : Migranti a terra - equipaggio indagato : Gli immigrati a bordo del veliero Alex di Mediterranea scendono, per effetto del sequestro penale disposto d’iniziativa dalla Guardia di Finanza. indagato l’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’alan Kurdi vira verso Malta

Nave Alex sequestrata - Migranti a terra - equipaggio indagato : Gli immigrati a bordo del veliero Alex di Mediterranea scendono, per effetto del sequestro penale disposto d’iniziativa dalla Guardia di Finanza. indagato l’equipaggio per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Migranti : equipaggio Sea watch a Licata - 'Felici - presto riabbracceremo Carola'/ Adnkronos (3) : (Agrigento) - Lo sguardo dello studente di Berlino si rabbuia quando ricorda i giorni trascorsi al limite delle acque territoriali e poi in rada a Lampedusa, fino alla sera dello sbarco, con i "momenti di caos" all'attracco. "I Migranti a bordo erano terrorizzati, non capivano cosa stesse succedendo

Migranti : equipaggio Sea watch a Licata - 'Felici - presto riabbracceremo Carola'/ Adnkronos (2) : (Agrigento) - "Stiamo aspettando il dissequestro della nave per potere lasciare il porto di Licata - spiega ancora Oscar - perché finora non abbiamo avuto il nulla osta per fare il cambio dell'equipaggio. Stiamo aspettando di capire cosa accade in questi giorni". La cronista mostra all'equipaggio le

Sea Watch - le testimonianze dei Migranti all’equipaggio : “In Libia sole torture” : “Hanno subito ogni tipo di tortura. Abbiamo ascoltato in queste due settimane tante storie terribili”. Le testimonianze dei migranti raccolte dall’equipaggio a bordo della Sea Watch sono simili a quelle di tante altre persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. “Uno di loro ci ha raccontato che in Libia a chi non conosceva l’arabo non veniva dato il cibo“. Oscar, uno studente di 26 anni imbarcato sulla nave, ...

Migranti : equipaggio difende Capitana Carola 'Fieri di lei' - martedì interrogatorio/Adnkronos (2) : (30 giu. Adnkronos) - E il legale di Carola conferma quanto detto dell'equipaggio. Incontrando i giornalisti, venuti da tutto il mondo a Lampedusa, l'avvocato Salvatore Tesoriero, dice: "Non c'è stato alcuno speronamento, ma una manovra fatta in condizione di estrema difficoltà, senza alcuna volontà

Migranti : equipaggio difende Capitana Carola 'Fieri di lei' - martedì interrogatorio/Adnkronos (3) : (30 giu. Adnkronos) - Lo stesso Oscar ricorda anche i racconti fatti dai Migranti a bordo durante la navigazione. "Abbiamo raccolto tante testimonianze terribili - aggiunge - hanno subito di tutto. Ed erano felici di ricevere tanto affetto sulla nostra nave, dopo avere subito solo torture e angherie