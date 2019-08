Intercettati per la prima volta 8 segnali di lampi radio veloci | si ripetono nel tempo

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2019) Lo scorso gennaio, il gruppo di ricerca canadese-statunitense Chime Frb Collaboration aveva annunciato la scoperta del secondo lampoveloce ripetitivo, oltre all’unico conosciuto di tale tipo fino ad allora. Ora, la stessa collaborazione ha inviato alla rivista Astrophysical Journal Letters un nuovo studio – ancora in fase di accettazione – in cui si dettaglia la rilevazione di ben otto nuoviripetitivi, sempre grazie altelescopio canadese Chime (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment), entrato da poco in piena operatività. I cosiddetti Frb (dall’inglese fastburst) sono intensi impulsibrevissimi, nell’ordine dei millesimi di secondo o anche meno, provenienti da distanti galassie. Al momento – spiega Stefano Parisini su Media INAF – la loro origine è sconosciuta, ma esistono diverse ipotesi a riguardo. Tra le poche decine ...

