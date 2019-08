Insulti al figlio di Di Battista | la denuncia della moglie | “Hanno detto che è orribile”

Fonte : fanpage

(Di martedì 20 agosto 2019) Lavia Instagram di Sahra Lahouasnia,di Alessandro Die mamma del piccolo Andrea, insultato da una coppia mentre si trovavano in un autogrill nei pressi di Verona. "Hannoche era orribile. Io capisco che due persone abbiano delle opinioni politiche totalmente diverse ma trasformare questa divergenza in un odio così forte no".

