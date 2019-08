Sossio e Ursula | conto alla rovescia per la nascitura | parla la Bennardo

UOMINI E DONNE/ Sossio Aruta aspetta Bianca : 'Ursula tieni duro' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Over, gli haters non la smettono di attaccare Gemma Galgani. Intanto Sossio Aruta aspetta la figlia Bianca

Ursula e Sossio Aruta : "Curatevi la pesantezza"/ La Bennardo sbotta contro gli haters : Ursula e Sossio Aruta, la Bennardo contro gli haters: "Curatevi la pesantezza!", ecco cosa è successo su Instagram con gli utenti.

Uomini e Donne/ Ursula Bennardo : 'ho un problema con Sossio. Aiutatemi' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over e news. Ursula Bennardo lancia un appello su Instagram chiedendo aiuto ai fans: 'ho un problema con Sossio...'.

Sossio e Ursula - lei scoppia dopo accuse : “Curatevi” - lo sfogo : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, la storia d’amore procede a gonfie vele Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono innamorati persi l’uno dell’altra, e ormai non ci sono più dubbi sul fatto che la scelta di lei di perdonarlo dopo Temptation Island ha dato i suoi frutti: su Instagram è tutto un tripudio di foto in […] L'articolo Sossio e Ursula, lei scoppia dopo accuse: “Curatevi”, lo sfogo proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Ursula Bennardo fa una confessione su Sossio Aruta : Ursula Bennardo parla di Sossio Aruta e del loro rapporto d’amore Innamorati e felici, Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno trascorrendo un’estate di attesa. A ottobre infatti la coppia del Trono Over di Uomini e Donne potrà abbracciare la loro bambina Bianca, frutto dell’amore scoppiato nel salotto rosa di Maria De Filippi. In questi giorni Sossio e Ursula sono a Castellammare di Stabia e hanno posato per un servizio ...

Uomini e donne : Sossio non potrà assistere al parto di Ursula : In una recente intervista, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita di Bianca. Due tra i protagonisti più chiacchierati del Trono Over sono tornati al centro del gossip. In un'intervista concessa a Uomini e donne magazine, Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno rilasciato alcune dichiarazioni sull'imminente nascita della loro prima figlia femmina, Bianca. Al noto rotocalco, Aruta ha anticipato che ...

Sossio e Ursula - confessioni. Aruta : “Non potrò assistere al parto” : Sossio e Ursula, la nascita di Bianca si avvicina: “Quasi tutto pronto”. Aruta: “Purtroppo non potrò assistere al parto”. Poi aggiunge: “Non voglio che sia una ‘donna facile'” Non manca molto all’arrivo di Bianca, il frutto d’amore di Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La piccola verrà alla luce a metà ottobre circa e i futuri […] L'articolo Sossio e Ursula, confessioni. Aruta: “Non ...

Sossio e Ursula - la storia a sorpresa : “Manca poco - non vedo l’ora” : Ursula Bennardo e Sossio Aruta, amore a gonfie vele e bebè in arrivo Amore a gonfie vele per Ursula Bennardo e Sossio Aruta che dopo Uomini e Donne e Temptation Island sono affiatati più che mai e aspettano con trepidazione l’arrivo della loro piccolina. I due condividono con i loro fan momenti di vita assieme, […] L'articolo Sossio e Ursula, la storia a sorpresa: “Manca poco, non vedo l’ora” proviene da Gossip e Tv.

Sossio ARUTA E URSULA BENNARDO/ Video - 'mia figlia il mio regalo di San Valentino' : URSULA BENNARDO in una Instagram Stories ricorda come procedeva la sua vita insieme a SOSSIO pochi giorni prima di San Valentino. Poi la scoperta...

Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca : “È quasi tutto pronto” : Sossio e Ursula si preparano alla nascita della figlia Bianca: la coppia del Trono Over non vede l’ora di conoscerla Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono pronti ad accogliere la loro prima figlia femmina. La coppia del Trono Over, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, rivelano che tutto sta procedendo per il meglio. La […] L'articolo Sossio e Ursula in attesa della figlia Bianca: “È quasi tutto pronto” ...

Uomini e donne - il pazzesco annuncio di Sossio Aruta : "Tutto fatto" - Ursula Bennardo sconvolta : Una grossissima sorpresa da Uomini e donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Si parla di Sossio Aruta e Riccardo Guarnieri che, contrariamente a qualsiasi previsione, hanno firmato una sorta di pace. I due, è cosa nota, bisticciavano su tutto. Ma non portano rancore e hanno dec

Ursula Bennardo gravidanza : Sossio Aruta rivela cosa lo rattrista : Sossio Aruta: il retroscena sulla gravidanza di Ursula Bennardo La relazione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo prosegue a gonfie vele. La coppia non vede l’ora di incontrare la piccola Bianca, che dovrebbe nascere ad ottobre. Nel frattempo i due, intervistati dal magazine di Uomini e Donne, hanno rivelato le loro ansie e paure su queste nuova nascita che li attende. Sossio Aruta, tra una confessione e l’altra, ha rivelato qual è ...

Ursula Bennardo racconta un retroscena su Sossio : “Non lo volevo” : Ursula Bennardo spiega cosa è successo con Sossio Aruta a Temptation Island Vip Ursula Bennardo è stata un fiume in piena su Instagram. La dama del Trono Over di Uomini e Donne dopo aver commentato i protagonisti dell’attuale edizione del reality di Canale5 ha deciso di raccontare la sua esperienza sull’isola delle tentazioni come mai aveva fatto prima. Ursula Bennardo ha sottolineato che Temptation Island Vip ha fatto bene a lei e ...

Uomini e donne - trono over : si parla di Tina Cipollari - la reazione di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : "Domenica di relax nel paradiso tarantino, altro che Maldive e Caraibi. E non solo Ilva ma un'acqua cristallina, paradisiaca", ", scrive Sossio Aruta. In una delle stories su Instagram si vede Ursula Bennardo chiedere a Sossio cosa sta facendo. Lui sta leggendo un post pubblicato da Tina Cipollari c