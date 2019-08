Polpette di zucchine e cinque variazioni estive sul tema

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 19 agosto 2019) Ledisono perfette in estate, grazie alla verdura giunta al massimo del sapore e della maturazione. Ma indiesistono altre ricette adeguate alla stagione, perché - diversamente da quelle classiche a base di carne rossa - sono ottime anche tiepide o a temperatura ambiente. Ecco le ricette.diVeggie burgersGetty ImagesIngredienti per 4 persone:600 gr, pecorino 100 gr, burro 20 gr, farina 50 gr, uova 2, pangrattato 70 gr, olio per friggere 2,5 dl, sale q.b., pepe q.b. Procedimento: spuntate, lavate e raschiate leggermente le. Mettetele in una casseruola e lessatele in acqua bollente, leggermente salata, per circa 10 minuti. Sgocciolatele, passatele al passaverdure e raccoglietele in una terrina. Aggiungete le uova, il formaggio, il burro, 2 cucchiai di pangrattato, sale e pepe. Mescolate il tutto con un cucchiaio ...

