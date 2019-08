Governo | Zingaretti frena su trattativa | reunion Lega-M5S non esclusa Adnkronos

Fonte : sportfair

(Di lunedì 19 agosto 2019) Roma, 19 ago. () (di Mara Montanari) – Da quando Nicolaè segretario del Pd, lo schema del ‘un passo alla volta’ è diventato familiare a chi segue le vicende dem. E anche stavolta,sembra non tradire la consuetudine e mentre fonti parlamentari renziane parlano di trattative avanzate con i 5 Stelle, fanno già i nomi di possibili ministri e ragionano sull’identikit del futuro premier, dal Nazareno in modo ufficioso e ufficiale (con nota dell’ufficio stampa del partito) si smentisce tutto. “Nessuna”. Del resto, si sottolinea, finché Giuseppe Conte non si dimette, la crisi non è aperta. Un passo alla volta, dunque. Anche perché al Nazareno non sono mica così convinti che l’esperienza gialloverde sia davvero morta e sepolta. E domani il discorso di Conte al Senato sarà la cartina tornasole per ...

CarloCalenda : Cosa succede se si fa il Governo: Renzi prende il tempo per far fuori Zingaretti o farsi il suo partito, resta fuor… - fattoquotidiano : Governo, le tensioni fra Renzi e Zingaretti e la guerra dei retroscena per intestarsi la soluzione della crisi. E r… - BarillariM5S : Continuare il governo con Salvini, nonostante il suo tradimento? Stringersi in un abbraccio mortale con Zingaretti?… -