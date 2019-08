CorSport | Verdi aspetta solo che Ancelotti ratifichi l’intesa del Napoli con il Torino

CorSport : Il Torino aspetta Verdi : il club pronto a dargli ciò che vuole : Simone Verdi è nel limbo del mercato. Il Napoli ha concluso la trattativa con il Torino, ma non può vendere il suo attaccante se prima non concretizza gli affari in corso, che si chiamino Lozano o James. De Laurentiis e Cairo, scrive il Corriere dello Sport, si sono però portati avanti. Manca solo la firma sul contratto di trasferimento. Dieci milioni per il prestito oneroso e altri 10 per il riscatto tra due anni oppure la divisione a metà ...

CorSport : Le trattative in uscita : Tutino - Verdi - Ounas - Tonelli e Hysaj : Nel futuro di Tutino c’è il Verona. È praticamente tutto fatto, scrive il Corriere dello Sport. Mancano solo i documenti controfirmati che devono arrivare da Miami, dove il Napoli è in ritiro per le amichevoli ma l’accordo è raggiunto. Il calciatore avrà la sua possibilità di esibirsi in serie A e, in futuro, anche di tornare a Napoli, chissà. Le prossime uscite da formalizzare sono quelle di Verdi, Tonelli, Ounas e Hysaj. Verdi aspetta che ...

CorSport : La Samp torna in corsa per Verdi (ma resiste anche il Torino) : Ancora non è chiaro il futuro di Simone Verdi. Oggi il Corriere dello Sport scrive che la Sampdoria torna i corsa per l’attaccante del Napoli. Sul quale, comunque, resta forte l’interesse del Torino. Non è semplice, tuttavia, chiudere la trattativa con il club di De Laurentiis, che chiede tra i 23 e i 25 milioni e il 30% sulla rivendita futura del calciatore. “C’è da convincere il Napoli a forza di piccoli passi in avanti ...

CorSport : Verdi potrebbe approdare a Torino per il debutto in Europa League : Tra poco il Torino sarà impegnato nei turni di qualificazione per l’Europa League e intende arrivare all’appuntamento il più completo possibile. Il grande obiettivo del ds Bava, scrive il Corriere dello Sport, resta Simone Verdi, che ieri ha compiuto 27 anni. Il club piemontese vorrebbe averlo con sé già per la sfida di Alessandria. Per l’attaccante, però, resta una distanza da colmare con il Napoli. Ma non tutto è perso, anzi. ...

CorSport : Il Napoli continua a trattare col Torino per Verdi e Mario Rui : Sono giorni roventi per Giuntoli, scrive il Corriere dello Sport, tra tutte le trattative in entrata e il mercato delle cessioni, che richiede “arte, pazienza e sacrificio”. “Il Napoli è capiente, sa di avere spazi da occupare, ma è pure contemporaneamente abbondante, e quindi dovrà vendere per costruirsi il tesoretto, per ridurre il monte ingaggi, per accontentare chi ha voglia di una nuova vita e di più fresche emozioni”. Come Verdi e Mario ...

CorSport : De Laurentiis e Cairo trattano per Verdi e Mario Rui : Il futuro di Verdi potrebbe incastrarsi con quello di Mario Rui. Il Corriere dello Sport scrive che entrambi sono graditi al Torino di Walter Mazzarri. Ieri, all’assemblea della Lega Serie A, erano presenti sia De Laurentiis che Cairo. Secondo il quotidiano i due presidenti avrebbero cercato di trovare un’intesa per trattare. Il Napoli intende cedere Verdi solo a titolo definitivo e certo non vuole svenderlo. L'articolo CorSport: De Laurentiis e ...

CorSport : Ounas e Verdi ai saluti. Ma il Napoli non vuole svendere : Ounas e Verdi sono ai saluti, scrive il Corriere dello Sport, ma il Napoli non ha alcuna intenzione di svenderli. Ounas, che con Sarri non ha avuto molta fortuna, giocando solo 400 minuti, ha stupito Ancelotti nel ritiro estivo di Dimaro. Il mister lo ha impiegato 8 volte come titolare in tutte le competizioni. In 26 presenze (783 minuti) ha segnato 4 gol ma non ha concluso neppure una partita. A volte si è rivelato evanescente, “troppo ...